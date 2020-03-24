KTÜ'de uzaktan eğitim için hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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KTÜ'de uzaktan eğitim için hazırlıklar sürüyor

6 saat önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) uzaktan eğitim için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KTÜ'de uzaktan eğitim için hazırlıklar sürüyor, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) uzaktan eğitim için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı derslerinin uzaktan eğitim ile yürütülmesi kapsamında hazırlıkların Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda devam ettiği belirtildi.

Eğitim takvimi de dahil olmak üzere süreç ile ilgili tüm bilgilerin kısa süre içinde hem web sayfası hem de SMS sistemi üzerinden öğrencilere duyurulacağı vurgulanan açıklamada, bunun dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:58 Kaynak: AA

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