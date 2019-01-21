Son Dakika Haberleri: Ktü'de Yangın

Ktü'de Yangın

1 saat önce

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) yakıt tankında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) yakıt tankında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yanında bulunan ve kullanılmayan yakıt tankının söküm işlemleri sırasında kullanılan iş makinelerinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Tankın zemininde yer alan az miktardaki fuel oil'in alev alması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, kampüs içerisinde yoğun dumana neden oldu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:13 Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güncel
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