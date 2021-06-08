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KTÜ'den "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışması - Son Dakika

KTÜ'den "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışması

08.06.2021 09:32
KTÜ'den

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışması düzenleniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) tarafından "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışması düzenleniyor.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yarışmanın amacının, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü ve iş birlikçilerince tezgahlanan, ülkenin demokrasisine ve istikbaline vurulmak istenen hain darbe girişiminin karşısında çelikten bir set gibi duran milli iradenin zaferini yeniden hatırlamak, hatırlatmak, bu tarihi direnişin unutulmaz başarısını gelecek kuşaklara aktararak Cumhuriyetin, demokrasi kazanımlarının ve milli egemenlik bilincinin nesiller boyu anlaşılmasını sağlayarak muhafaza edilmesi zorunluluğunun gerekliliğini vurgulamak olduğu belirtildi.

Yarışmanın konusunun, 15 Temmuz 2016'da ortaya konan demokrasi inancı ve millet iradesinin kahramanca direnişi ekseninde, "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" olduğu aktarıldı.

Etkinliğin hedeflerinden birinin de bu özel ve önemli konunun, güzel Türkçenin olanakları ile sanatsal bir biçimde ifadesine zemin hazırlamak olduğuna dikkat çekilerek, yarışmanın tüm üniversite öğrencilerine açık olduğu vurgulandı.

Başvuruların 30 Haziran'a kadar yapılabileceği, sonuçların ise 9 Temmuz'da "http://www.ktu.edu.tr" adresinden açıklanacağı kaydedildi.

Yarışmada birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin, dördüncüye ise 1000 lira mansiyon ödülü verileceği belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, 15 Temmuz, Milli, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat KTÜ'den '15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi' konulu şiir yazma yarışması - Son Dakika


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