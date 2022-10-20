KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. Loannidis ve araştırma ekibi tarafından Eylül 2022 yılı verilerine göre hazırlanan "Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation İndicators" başlıklı makale verilerinde 21 akademisyenin, uzmanlık alanları ile ilgili "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde yüzde 2'lik dilime girdiği belirtildi.

Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma, Eylül, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika › Teknoloji › KTÜ'den 21 akademisyen 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesinde yer aldı - Son Dakika

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