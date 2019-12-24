KTÜ'den Karadeniz'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Doğu Karadeniz'de orman yangınlarının ağırlı olarak aralık ve ocak aylarında görüldüğünü belirtti.

Kurdoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'da bir aydır yağmur yağmadığını, dolayısıyla ortamın yangına hazır hale geldiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de orman yangınları ağırlıklı olarak aralık ve ocak aylarında meydana gelebiliyor, bazen de şubatın ilk günlerinde görülebiliyor." dedi.

Orman altı bitki örtüsünün ilkbahar ve yazın yağmurla birlikte hızla büyüdüğüne, ardından da lodosun eşlik ettiği rüzgarla iyice kuruduğuna işaret eden Kurdoğlu, "Nemi de düşünce bu yanıcı birikmiş maddeler, yanmaya bir anlamda hazır hale geliyor. Piknik, anız yakmak, tarladaki ekinlerin artıklarını yakmak gibi sebeplerle bu tür yangınlar oluşabiliyor. Hava kuru, nem düşük, rüzgar da güçlü olunca artık bir kıvılcımla yangın başlayabiliyor." diye konuştu.

Kurdoğlu, bir aydır bölgede bazen sadece lokal yağışların meydana geldiğini vurgulayarak, "Doğada her taraf kuru, bir aydır yağmur yağmadı, dolayısıyla ortam yangına hazır hale geldi. Sadece bahçe temizliği değil, ocaklarda harlanan ateşten yayılan kıvılcım, bacadan sıçrayan kıvılcım, çok rüzgarda elektrik tellerinin birbirine çarpması dolayısıyla oluşabilecek kıvılcım gibi sebeplerden bu tür örtü yangınlarıyla karşılaşabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Böyle havalarda yangının bir yerden bir yere taşınmasının kolay olduğunu belirten Kurdoğlu, rüzgarın kıvılcımları savurmasının yanı sıra yanar vaziyetteki yaprakları da başka yerlere götürebildiğini, dolayısıyla örtü yangınının kolaylıkla büyüdüğünü söyledi.

Kurdoğlu, Trabzon'da etkili olan lodosun yerini poyraza bırakmaya başladığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'da hava sıcaklığı dün 22 derece, nem ise yüzde 10'lar seviyesindeydi. Bugün ise 23 derece ve nem şu sıralar yüzde 28'lerde. Doğu Karadeniz için nemin bu kadar düşmesi çok kritik bir durum. Bu da yanıcı maddenin kolay tutuşmasına yol açıyor. Poyraz dolayısıyla nemli hava geliyor diye bekliyorum. Lodos devam etseydi durum daha kötü olurdu. Nemin düşük, lodosun etkili olduğu havalarda valilikler, belediyeler, muhtarlıklar ve orman müdürlükleri eliyle dikkatli olunması, anız yakılmaması gerektiği konusunda hızlı bir zincir kurularak vatandaşın uyarılması lazım. Duyarlı olunsa bu yangınların çoğu çıkmayabilirdi, dikkatsizlikten, 'Havalar iyi gidiyor bahçe işlerimizi bir an önce yapalım, odunumuzu yapalım' düşüncesiyle hızla hareket edildiği için bu yangınların çıktığını düşünüyorum."

Türkiye'de yangın mevsiminin 1 Mayıs-1 Kasım arası olduğunun altını çizen Kurdoğlu, "Ekstrem hava hallerini yapan iklim krizinin artık kesin kabul edildiği ülkeyiz. Artık bütün yılı, yangın mevsiminin içine almakta yarar var. Elbette temmuz, ağustostaki kadar yüksek alarm seviyesinde olmaz ama bütün yılı planlamalıyız. Reaktif mücadeleden daha önemlisi, proaktif mücadele önlemleridir. Bunun için her türlü olumsuz koşullarda Karadeniz'de bile kışın yangınlara hazırlıklı olmakta büyük yarar var." diye konuştu.