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KTÜ'den Medical Park Stadyumunun "yapı sağlığına" ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

KTÜ'den Medical Park Stadyumunun "yapı sağlığına" ilişkin açıklama Açıklaması

15.02.2022 15:32
KTÜ'den Medical Park Stadyumunun "yapı sağlığına" ilişkin açıklama Açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon'daki Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumunun "yapı sağlığına" ilişkin görüş bildirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Trabzon'daki Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadyumunun "yapı sağlığına" ilişkin görüş bildirdi.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde yerel ve ulusal basında "Akyazı Stadı çöküyor" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkeye karşı olan sorumluluk ve görevleri gereği bu iddialar üzerine hem halkı hem de kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirmek ve bilimsel yöntemlerle yapılması gereken çalışmaları ortaya koymak amacıyla açıklama yapma gereğinin ortaya çıktığı vurgulandı.

Ortahisar ilçesinde Akyazı dolgu alanında 2016'da inşası tamamlanan Şenol Güneş Kompleksi Trabzonspor Medical Park Stadyumunun 40 bin kişi seyirci kapasitesine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkenin, bölgenin ve ilin en önemli mühendislik yapılarından biri olan tesisin yaklaşık 4 bin 500-5 bin fore kazık üzerinde, betonarme tribünler ve çelik çatıdan oluşacak şekilde projelendirildiği aktarıldı.

Kullanıma açıldığı günden itibaren bugüne kadar belirli aralıklarla stat hakkında hem yazılı hem de görsel basında, "dolgu zeminin oturduğu, taşıyıcı sistemin hasar gördüğü ve bu gidişatın devam etmesi halinde stadın yıkılabileceğinin" dahi ifade edildiği haberler çıktığı kaydedilen açıklamada, söz konusu tartışmaların, Akyazı Şenol Güneş Kompleksi ile ilgili Şubat 2022'de Geocarto International dergisinde yayımlanan bilimsel makale sonrasında tekrar alevlendiği belirtildi.

Açıklamada, konu hakkında yeterli düzeyde teknik bilgi sahibi olan veya olmayan herkesin açıklamalarda bulunduğu belirtilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Söz konusu bilimsel çalışma, uluslararası saygın bir dergide yayımlanmış olup diğer bütün bilimsel çalışmalar gibi oldukça değerlidir. Bu çalışma kapsamında, stadın çevresinde ve özellikle batı tarafındaki zeminde yüzey deformasyonlarının ve çatlakların oluştuğu belirtilmiş olup betonarme veya çelik ana taşıyıcı sistem için herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. Çatı üzerindeki membran kaplamalardan alınan ölçümler rüzgar, sıcaklık ve benzeri hava şartlarından etkilendiği ve büyük hata payları elde edildiği için çatının yapısal davranışı ile ilişkilendirilememiştir. Sonuç olarak, yapılan tek bir bilimsel çalışma ile elde edilen verileri kullanarak statta güvenlik sorununun bulunduğunu, stadın kullanılamayacağını hatta yıkılacağını belirtmek doğru değildir."

"Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri kurulması önem arz etmektedir"

Zemin oturmalarının devam etmesi durumunda stadın taşıyıcı sisteminin nasıl bir davranış sergileyeceğini bugünden tahmin etmenin zor olduğu aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla Akyazı dolgu alanı üzerinde inşa edilen Şenol Güneş Kompleksi Trabzonspor Medical Park Stadyumunun güvenle kullanılmaya devam edilmesi, olası bir tehlike durumunda acil ikaz sistemlerinin devreye girip önceden haber verilmesi veya doğal afetler sonrasında stadın mevcut durumunun değerlendirilmesi amacıyla ülkemizdeki tüm stratejik yapılarda uygulandığı gibi stadın hem betonarme hem de çelik taşıyıcı sistemine yapı sağlığı izleme sistemleri kurulması önem arz etmektedir. Bu şekilde, stadın yapısal davranışına ait grafiklerin 7/24 elde edilmesi sağlanacak, performansı izlenebilecek ve olası bir limit dışı davranışta oluşabilecek hasarları önlemek mümkün olabilecektir. Böylece şampiyonluk yolunda statları dolduran taraftarların güvenliği sağlanmış ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları da sorumluluklarını yerine getirmiş olacaktır."

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Akyazı, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ'den Medical Park Stadyumunun 'yapı sağlığına' ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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