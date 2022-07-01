KTÜ'den öğrencilerin ev ve apartlardan erken çıkarılmalarına tepki

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü, öğrencilerin ev ve apartlardan "daha yüksek fiyata kiraya verilecek" gerekçesiyle çıkarılmalarına tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasıyla üniversite öğrencilerinin konakladığı ev ve apart sahiplerinin kira sözleşmelerini 15 Haziran 2022 tarihi itibarıyla sonlandırdıkları, bu duruma gerekçe olarak da ilgili mekanların turistlere çok daha yüksek, fahiş fiyatlarla kiralanacak olmasının gösterildiğinin öğrenildiği belirtildi.

Hal böyleyken, öğrencilerin 15 Haziran itibarıyla eğitim-öğretim süreçlerinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle kalacak yer bulmakta ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerin kalacak yer bulamamaları, buldukları yerin ise günlük olarak çok uçuk fiyatlar ile kiralandığı, memleketlerine erkenden dönmek zorunda kalıp bütünleme sınavları için tekrar gelmeleri gerektiğinde ise yol masraflarının, bütçelerini çok aştığı aktarılmaktadır. Yükseköğrenim sürecinde ev ve apartlarda barınan üniversite öğrencilerinin, söz konusu mekanların sahiplerinin inisiyatifleri çerçevesinde yerlerinden, yurtlarından edilmesi yaklaşımı akla ve vicdana sığmamakta ve gençleri derinden üzmektedir. Bu tarz bir yaklaşımın aksine yurt içinden ve yurt dışı birçok noktadan şehrimize, ülkemize gelen gençlerimizin zorlu eğitim süreçlerinde kendilerine yardımcı olmak ve sosyal bakımdan temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında onlara destek olmak gerekmektedir. KTÜ Rektörlüğü olarak öğrencilerimize yönelik söz konusu yaklaşımı tasvip etmiyor, onların eğitim süreçleri boyunca desteklenmesi adına gerekli hassasiyetin gösterilmesi gereğine dikkat çekmek ve öğrencilerimizin her daim yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz."