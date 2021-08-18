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KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda - Son Dakika

KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda

18.08.2021 10:24

KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda Yurt dışından 1 ayda 270 kadar hasta tedavi olmak için orayı tercih etti Hastane, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almasının ardından 1 aylık sürede yurt dışından gelen 270 kadar hastaya tedavi hizmeti...

KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda

Yurt dışından 1 ayda 270 kadar hasta tedavi olmak için orayı tercih etti

Hastane, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almasının ardından 1 aylık sürede yurt dışından gelen 270 kadar hastaya tedavi hizmeti verdi

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş: "Hastanemiz, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almadan öncede Türkiye'nin her tarafından hasta kabul eden bir hastaneydi"

"Hastanemizin bütün bölümlerinde, dünya çapında işlemleri gerçekleştiren ameliyatlar yapılıyor"

TRABZON - Sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almasının ardından 1 aylık sürede yurt dışından gelen 270 kadar hastaya tedavi hizmeti verdi.

Başta doğu olmak üzere Arap ve Avrupa ülkeleri, estetik, kanser hastalığı ve böbrek nakli için Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesini tercih ederken KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, Türkiye'de üniversite hastaneleri içerisinde en kapasiteli en donanımlı hastanelerden biri olduklarını belirterek Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almadan öncede Türkiye'nin farklı yerlerinden hasta kabul ettiklerini söyledi.

"Hastanemizde özellikli işler yapılıyor"

Hastanede özellikli işler yapıldığına dikkat çeken Tekinbaş, "KTÜ Farabi Hastanesi, bölgenin ve Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri. Aslında uluslar arası bir hastane de diyebiliriz. Burada çok özellikli işler yapılıyor. Hastanemiz artık uluslararası sağlık turizmi sertifikası aldı ve uluslararası hasta kabulüne başladı. Hastanemiz, uluslararası sağlık turizmi sertifikası almadan önce bile Türkiye'nin her tarafından hasta kabul eden bir hastaneydi. Çünkü burada yetişmiş, kapasiteli hocalar ve personeller var. Dolayısıyla insanlar tedavi olmak için burasını tercih ediyor. Uluslararası Sağlık Turizmi olunması için gerekli standartları, şartları var. Bunları yerine getirmeniz gerekiyor. Standartları yerine getirdiğinizde Sağlı Bakanlığından kurul geliyor ve değerlendirmede bulunuyor. O değerlendirme ve denetleme sonucunda personel, yatak, kalite katsayısı itibariyle gerekli şartları yerine getirdiğinizde o zaman Uluslararası Sağlık Turizmi yapma sertifikası veriliyor" dedi.

Yurt dışından 1 ayda 270 hasta Farabi'yi tercih etti

Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almalarının ardından 1aylık sürede, yurt dışından 270 kadar hastaya tedavi hizmeti verdiklerini kaybeden Tekinbaş, "Hastanemize, sertifika aldıktan sonra bugüne kadar yurt dışından 270 kadar hastaya tedavi hizmeti verdik. Hastane olarak avantajlı durumlarımız var. Azerbaycan ve Gürcistan'a çok yakınız. İnsanlar oradan çok rahatlıkla karayoluyla hastanemize gelebilmektedirler. Doğumuzdaki ülkelerin bir kısmında bazı branşlar yeteri kadar gelişememiş. O açıdan bakıldığında estetik, kanser ve böbrek hastalarının tercih ettiği bir hastaneyiz. İleri tetkik gerektiren bütün hastalar, hastanemizi tercih etmeleri söz konusu. Uluslararası Sağlık Turizmi Sertifikası almamızın ardından 1 aylık süreye bakıldığında, doğumuzdaki ülkelerin hemen hemen tamamından tutun da Gürcistan, Azerbaycan, Kafkasya, Orta Asya Cumhuriyetleri, Arap devletleri, Avrupa'da bir çok devlet tedavi için hastanemizi tercih ediyor. Daha yeni başladık, fiziki eksiklerimiz var o eksiklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Yetişmiş eleman personel eksiğimiz yok. Hatta Türkiye'de belki de üniversite hastaneleri içerisinde en kapasiteli en kapsamlı hastanelerden biri olduğumuzu söyleyebilirim. Bütün bölümlerimizde, çok tecrübeli onlarca asistan yetiştirmiş, binlerce öğrenci yetiştirmiş hocalarımız var. Hocalarımız, görev yaptığı bütün ana bilim dallarımızda çok ileri işler yapıyorlar. Şu an hastanemizin bütün bölümlerinde, dünya çapında işlemleri gerçekleştiren, ameliyatlar yapılıyor. Hastalarımıza, tedavi imkanlarını gelişmişlik hizmetinde sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi de Yanık Ünitesi. Yanık Ünitesi bölgemizde tek olan ünite. Yoğun bakım şartlarına haiz, 18 yataklı bir ünite. İkinci, üçüncü derecedeki ağır yanık hastalarını buraya kabul ediyoruz" diye konuştu.

"Otoparkımızı yıl bitmeden kullanıma açacağız"

En önemli sorunlar arasında yer alan otopark sorununu çözme noktasında sürekli sürekli çaba sarf ettiklerini kaydeden Tekinbaş hedeflerinin, yıl bitmeden burasını hizmete açmak olduğunu ifade ederek, "Trafik sorunu, hastanemizin çok önemli ve uzun süreden beri devam eden bir problemi. Hastanemiz, şehrin biraz dışında olduğundan gerek şehir içi,gerekse şehir dışından çok sayıda araçlarıyla gelen oluyor. Düzenli bir otoparkımız yoktu. İlgililere, yetkililere çok teşekkür ediyorum. Dört katlı bir otopark, hastanemize kazandırılıyor. Şu anda bitmek üzere, yaklaşık bin 400 araçlık bir otopark hastanemizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Dolayısıyla tamamlandığında otopark ihtiyacı önemli ölçüde azalacak. Son rötuşlar, sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. İnşaat olarak bitti. Eylül sonu itibariyle faaliyete geçer diye umuyoruz. Sonuç itibariyle bu yıl içerisinde bu yıl bitmeden otoparkımız kullanıma açılacaktır. Bizlerde çok mağdur oluyoruz inşallah sorunu kökten halletmiş olacağız. Bizler, daha da hızlanması için sürekli yüklenici firma ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

(BK-EK-NT-Y)

KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda
KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda
KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda
KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık turizmi, Türkiye, Farabi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık KTÜ Farabi Hastanesi, sağlık turizminde Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda - Son Dakika


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