KTÜ Farabi Hastanesine 20 personel alınacak - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine 20 sözleşmeli personel alınacak.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Farabi Hastanesi Başhekimliğinde görevlendirilmek üzere 17 hemşire, 1 sağlık teknikeri, 2 röntgen teknisyeni olmak üzere toplam 20 personel alınacak.

Belirtilen unvanlarda, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP94), Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSS93), Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı (KPSSP3) ile puan türü esas alınarak sıralamayla alım yapılacak.

Açıklamada, 4/B sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuruların 19 Nisan 2021 tarihine kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabileceği kaydedildi.