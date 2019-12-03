KTÜ İLAFAR'da tanışma ve işbirliği toplantısı düzenlenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesindeki İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezince (İLAFAR) tanışma ve işbirliği toplantısı organize edilecek.

KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen, yaptığı yazılı açıklamada, 17 Ağustos 2018'de kurulan İLAFAR'ın, DOKAP Bölgesinin ilk ve tek preklinik ilaç araştırma merkezi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

İLAFAR'ın hedefinin, Türkiye'nin ilaç sektöründe küresel pazardaki rekabet gücünü artırmak, değer zincirinde daha üst konuma taşımak olduğunu vurgulayan Sezen, DOKAP Bölgesinin bu alandaki Ar-Ge potansiyelini harekete geçirerek azami düzeyde faydaya dönüştürmek için DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDOKAP) kapsamındaki üniversitelerle işbirliğini geliştirmeyi de arzu ettiklerini aktardı.

Sezen, bu amaçla merkezin araştırma alanları olan beşeri, zirai, veteriner ilaç ve formülasyon geliştirilmesi ile benzeri alanlarda çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen araştırmacılar ve araştırma ekiplerini İLAFAR'da misafir etmek istediklerine dikkati çekti.

Prof. Dr. Sezen, ÜNİDOKAP Dönem Başkanlığı ve DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile

birlikte 5 Aralık Perşembe günü KTÜ Prof. DR. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde saat 10.15'de tanışma ve işbirliği toplantısı gerçekleştireceklerini kaydetti.