KTÜ Kariyer Merkezi DOKKAF 2020'ye hazırlanıyor - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin üstlendiği, 10 paydaş üniversitenin katılımıyla düzenleyeceği "Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı (DOKKAF 2020)"nin hazırlıklarına başladı.

KTÜ'nün ev sahipliğinde "Yetenek Her Yerde" teması ile Trabzon'da düzenlenecek fuarla ilgili çalışmalar Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz'ün başkanlığında ve Kariyer Merkezi Müdürü Doç.Dr.Şebnem Ertaş Beşir'in koordinatörlüğünde sürüyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda 10-11 Mart 2020 tarihleri arasında Trabzon, Ordu, Rize, Samsun, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt'tan üniversitelerin katılacağı fuarda öğrenciler, iş verenlerle birebir görüşmeler yaparak, yüz yüze mülakata girip, kendilerini tanıtma ve firmaları tanıma fırsatı bulacak.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın hazırlık aşamasının üç ay öncesinden başladığını söyledi.

Öksüz, bu yıl fuarın ikincisinin düzenlendiğini belirterek, daha önce de KTÜ bünyesinde öğrencileri hayata hazırlamak, staj ve iş imkanı sağlamak amacıyla sektörde faaliyet gösteren firmaların Trabzon'a davet edildiğini ve öğrencilerle buluşma sağlandığını ifade etti.

"Bu yıl öğrenci konusunda hedefimizi biraz daha yükselttik"

Geçen yıl ilk kez düzenlenen fuara özel ve kamu sektöründen 154 firmanın katıldığını belirten Öksüz, "Çeşitli üniversitelerden 12 bin öğrenci stantları gezdi, eğitimlere ve mülakatlara girdi, ilgilendikleri sektör hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bu yıl öğrenci konusunda hedefimizi biraz daha yükselttik. Ama buradaki amaç sadece KTÜ öğrencilerini değil, Samsun'dan Rize'ye kadar olan güzergahtaki tüm üniversite öğrencilerimizi ve mezunlarımızı iş dünyasının yetkilileriyle buluşturarak, hayata hazırlamak." dedi.

Öksüz, Türkiye'nin gelişmesi adına girişimci ve üreten bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük beşeri sermayesi olan üniversite öğrencilerini harekete geçirerek, ülkemizin yeniden büyük bir ideale koşmasını sağlayacağız. O nedenle üniversitemiz bünyesinde yer alan Kariyer Merkezi yurt içinde ve yurt dışında görev yapmış, sektörü bilen, genç akademisyenlerden oluşan deneyimli bir kadro ile DOKKAF'a hazırlanıyor. Öğrenciler, üniversitelerin öznesidir. Öğrencisiz bir üniversite düşünemiyoruz. Bu kitleden biz yarının geleceğini çıkaracağız. Düzenlenecek olan fuar, bizim severek yaptığımız bir organizasyon. KTÜ'nün, çok köklü bir üniversite olması nedeniyle hem akademik hem de beşeri gücünü bu milletin evlatları için seferber ederek, öğrencileri DOKKAF'la buluşturmak istiyoruz. Yön belirlemede ve hedefe varmada pusula önemli bir ihtiyaç. O nedenle bu yıl ki amblemimize pusulayı koyduk. Öğrencilerin potansiyeline pusula olarak rotalarını oluşturmayı hedefliyoruz."

Fuarda Trabzon'un iki markası bir araya gelecek

Fuarda Trabzon'un iki önemli markasının tek bir amaç için bir araya geleceğini vurgulayan Öksüz, "KTÜ, 65 yıldır yetiştirdiği öğrencileri, akademisyenleri ve ürettikleriyle şehrimizin marka değerlerinden birisi haline geldi. Bu değeri başka bir değer olan Trabzon spor'umuzun Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu ile birleştiriyoruz. Trabzon insanının ve KTÜ öğrencilerinin iddialı, üretken ve çalışkan olmalarının yanı sıra spor enerjisiyle de bunu tüm kamuoyuyla paylaşmak için fuarın özellikle spor kompleksinde yapılmasını istedik. Trabzonspor yönetimi ile görüşerek, kendilerinden bu konuda destek aldık. KTÜ mezunlarımızdan da fuara destek vermelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beşir de fuarın öğrenciler açısından önemine değinerek, "Yüzlerce özel ve kamuya ait firmalar bu fuarda yer alacak. 10 paydaş üniversite öğrenci ve mezunlarını birçok kamu ve özel sektör iş veren temsilcileriyle buluşturacağız. Bu kapsamda en büyük amacımız firmalara ulaşım noktasında öğrencilere fırsat eşitliği sunmak." dedi.

Beşir, fuarda öğrenciler için çeşitli programlar düzenlediklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl düzenlenen fuardaki izdihamı azaltmak adına spor kompleksinin girişlerini yeniden düzenliyoruz. Başarılı bir fuar gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kariyer fuarları, Türkiye'de 10 farklı bölgede düzenlenecek. Hedefimizde DOKKAF 2020'de 10 paydaş üniversiteden 20 bin öğrencinin katılım sağlamasını bekliyoruz."