KTÜ, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Öğretim Üyesi Duman için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Sabri Duman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sabri Duman'ı yakalanmış olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu maalesef kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm KTÜ camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.