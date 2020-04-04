KTÜ, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Öğretim Üyesi Duman için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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KTÜ, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Öğretim Üyesi Duman için taziye mesajı yayımladı
6 saat önce
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Sabri Duman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Sabri Duman'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirildi.
Rektörlükten yapılan açıklamada, "Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sabri Duman'ı yakalanmış olduğu Kovid-19 hastalığı sonucu maalesef kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm KTÜ camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:02 Kaynak: AA
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