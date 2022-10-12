KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi

KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi

12.10.2022 16:50
KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, akademisyenler tarafından yapılan patent başvurularında 16'sı "ulusal patent" türünde, 5'i ise "faydalı model" türünde olmak üzere 21 başvuru tescil aldı.

Açıklamada, sanayi ile ilgili mülkiyet bilincini toplumun bütün kesimlerinde artırarak endüstriyel mülkiyet haklarının etkin korunmasına ve ticarileştirilmesine katkı sağlayarak ve uluslararası platformlarda etkin rol oynayarak milli teknoloji hamlesi doğrultusunda ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişimine hizmet etme misyonu ile hareket eden Türk Patent ve Marka Kurumunun, KTÜ'lü araştırmacıların buluşlarını tescil ettiği belirtildi.

Ulusal patent türünde tescil alan akademisyenler ve buluşları şöyle:

"Prof. Dr. Kadir Türk ve Dr. Öğretim Üyesi Yiğit Mahmutoğlu, Sualtı Doğalgaz Boru Hatlarındaki Sızıntı Tespit Sistemi. Prof. Dr. Kamil Çoşkunçelebi, Bilimsel Amaçlı Taşınabilir Bitki Kurutma Düzeneği. Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Doç. Dr. Arzu Özel, Doç. Dr. Burak Barut ve Öğretim Görevlisi Turgut Keleş, Suda Çözünebilen, Agregasyon Göstermeyen Akciğer, Karaciğer, Meme ve Melanoma Kanser Türlerine Karşı In Vıtro Antikanser Etkili Yeni Bir Silisyum Ftalosiyanin Bileşiği. Prof. Dr. Zekeriya Bıyıklıoğlu, Doç. Dr. Tayfun Arslan ve Doç. Dr. Murat Şentürk, Asetilkolinesteraz İnhibitör Etkili Suda Çözünür Kobalt Ftalosiyanin Bileşikleri ve Bunların Sentez Yöntemi. Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez, Prof. Dr. Ahmet Kaya ve Öğretim Görevlisi Muhammed Safa Kamer, Kaska Yerleştirilmiş Dikey Eksenli Rüzgar Türbini. Prof. Dr. Ahmet Yaşar, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Faiz ve Mehmet Ziya Hacımurtazaoğlu, Gözeneksiz Yüzeylerde Uygulanan Süper Glu Yöntemi ile Oluşan Vücut İzlerinin 4'-Hidroksiantosiyanin Bileşiği ile Boyanarak Görünür Hale Getirilmesi. Emre Akçalı ve Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Anılan, Dalga Kıran Modelli Ayaklı Tip Geçirgen Tersip Bendi.

Araştırma Görevlisi Demet Bal, Dr. Öğretim Üyesi Nursemin Ünal, Dr. Öğretim Üyesi Emine Bayrak Aykan, Dr. Öğretim Üyesi Bediye Öztaş ve Yaren Karaaslan, Prone Pozisyon Yastığı Değişim Aparatı. Doç. Dr. Safiye Emirdağ Öztürk, Prof. Dr. Nurettin Yaylı ve Prof. Dr. Nuran Kahriman, Gypsogenin Türevi ile Kalkon Bileşiklerinin Yeni Yarı Sentezi ve Bu Türevlerinin İnsan Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Çalışmaları. Prof. Dr. Abdulkadir Malkoçoğlu ve Rıza Durakbaşı, Açısı Ayarlanabilir Bıçaklı Bir Silindir. Doç. Dr. Önder Aydemir, Dr. Öğretim Üyesi Cemaleddin Şimşek, Prof. Dr. Yusuf Karavelioğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Bilge Han Tozlu, Elektronik Burun Kullanılarak Kişinin Nefes Bilgisinden Kalp Krizi Teşhis Metodu. Prof. Dr. İbrahim Alp, Dr. Öğretim Üyesi Sadiye Kantarcı ve Abdou Azizi Younpoungam, Farklı Auxhgy Formlarında Bulunabilen Au-Hg Metal Alaşımlarından Cıva ve Altının Birlikte Kazanımı ve Birbirinden seçimli Olarak Ayrılması İçin Bir Yöntem ve Alternatif Reaktifler. Doç. Dr. Temel Varol, Prof. Dr. Aykut Çanakçı, İki Katmanlı Cu/Cu-Cr-Zn Elektrik Kontak Malzemesinin Toz Metalurjisi Yöntemi ile Üretimi. Prof. Dr. Metin Hüsem ve Dr. Öğretim Üyesi Süleyman İstemihan Coşğun, 3 Bileşenli Modüler Sismik Enerji Sönümleyici. Öğretim Görevlisi Kerim Sönmez, Kaan Öztürk ve Ahmet Sevim, Sızdırmaz Kap. Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ölmez, İsmail Ergun, Deniz Dibi Temizleme ve Destek Robotu."

Faydalı model türünde tescil alan akademisyenler ve buluşları ise şunlar:

"Dr. Öğretim Üyesi Şüle Bıyık Bayram, Dr. Öğretim Üyesi Emel Gülnar, Prof. Dr. Nurcan Çalışkan, İntramüsküler Enjeksiyon Alanı Belirleme Aracı. Prof. Dr. Kenan Gelişli ve Halit Aydın, Kartuşlu Roketatar Tüfeği. Doç. Dr. Betül Saraç, Araştırma Görevlisi Bedir Ünver, Araştırma Görevlisi Dursun Saral, Dr. Öğretim Üyesi Samet Gürgen, Kreynli Hasta Müdahale Gemisi. Prof. Dr. İsmail Hakkı Altaş, Doç. Dr. Erdinç Şahin, Limana Vuran Deniz Dalgasından Elektrik Üreten Bir Sistem. Prof. Dr. Dilek Çilingir, Araştırma Görevlisi Demet Bal, Dr. Öğretim Üyesi Sinan Köse, İmmobil Hasta Yatakları İçin Ayarlanabilir Baş ve Boyun Destekli Değişken Açılı Modüler Yastık Ünitesi."

Açıklamada, "Ulusal patent başvurusu ve faydalı model başvurusu tescil alan üniversitemizin akademisyenlerini ve buluşçuları tebrik eder, üniversitemize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri de kullanıldı.

YORUMLAR
500
Esaret Altındaki Pandaların Küresel Popülasyonu 673'e Çıktı Esaret Altındaki Pandaların Küresel Popülasyonu 673'e Çıktı KASTAMONU - Rehber adayları Türkiye'yi geziyor KASTAMONU - Rehber adayları Türkiye'yi geziyor TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma  Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma  Komisyonu, kurum temsilcilerini dinledi
Kaynak: AA

Araştırma, Karadeniz, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:21:15. #1.13#
SON DAKİKA: KTÜ'lü araştırmacıların 21 başvurusu tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement