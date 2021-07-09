KTÜ'nün "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışması sona erdi - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) düzenlediği "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazmasında, İbrahim Şaşma "Bir Şehidin Not Defterinden" başlıklı şiiriyle birinci oldu.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin, Türkiye'de yer alan tüm üniversite öğrencilerinin "15 Temmuz" ruhunu canlı tutmak, "Demokrasi ve Milli İrade" konusundaki farkındalıklarını artırmak, milli iradeye sahip çıkmak ve kararlılık anlayışını geliştirmek amacıyla düzenlediği "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışmasının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, yarışmada birinciliği "Bir Şehidin Not Defterinden" başlıklı şiiriyle İbrahim Şaşma'nın, ikinciliği "Sonsuz Ölüm Fügü" başlıklı şiiriyle Bahadır Yolcu'nun, üçüncülüğü ise "Merhametin Yüz Akı: 15 Temmuz" başlıklı şiiriyle Tuba İpek'in kazandığı aktarıldı.

Yarışmada mansiyon ödülünün de "Sana Diyorum" başlıklı şiiriyle Sena Benlioğlu'na verildiği kaydedildi.