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KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı - Son Dakika

KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı

02.02.2022 13:00
KTÜ'nün "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı" başvuruları başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın başvuruları başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KTÜ TTM) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen "Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı"nın başvuruları başladı.

KTÜ TTM Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin, sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının yenilikçi ve teknoloji odaklı iş fikirlerini bir araya getiren etkinliğe, farklı bölgelerden her yıl yüzlerce proje başvurusu yapıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında çeşitli alanlarda yenilikçi, özgün ve pek çoğu sanayide uygulanabilirliği bulunan nitelikli proje fikirlerinin, alanında uzman akademisyen ve sanayi temsilcileri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra sergilenmek üzere belirlendiğini belirten Yıldız, etkinlikte yaklaşık 100 projenin Trabzon'da yatırımcılar ve ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Yıldız, proje pazarının 3 gün süreceğini aktararak, "Etkinlikle öğrenciler, araştırmacılar, girişimciler ve girişimci adaylarının, yatırımcılar, kamu ve sanayi kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelebildikleri bir proje platformu oluşturularak ülkemizin Ar-Ge kapasitesini artırmaya katkı sağlanmaktadır." dedi.

Başvuruların başladığına işaret eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu yıl Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğindeki etkinlik, 25-27 Mayıs'ta KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Tüm üniversitelerden öğrencilerin, araştırmacıların, mezunların, tüm sanayi kuruluşlarının ve girişimci adaylarının projeleri ile başvuru yapabileceği 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı' ile Ar-Ge ve inovasyon bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır."

Prof. Dr. Yıldız, birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye 4 bin lira ve çeşitli kategorilerde özel ödüllerin verileceği proje pazarı için başvuruların 31 Mart'a kadar, https://www.ktu.edu.tr/projepazari internet adresinden yapılabileceğini kaydetti.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma Geliştirme, Araştırma, Transfer, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji KTÜ'nün 'Düşünden Gerçeğine Proje Pazarı' başvuruları başladı - Son Dakika


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