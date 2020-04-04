KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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KTÜ Öğretim üyesi Korona virüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sabri Duman, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Sabri Duman, Korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Mustafa Sabri Duman (55) hayatını kaybetti. Tedavisi sonuç vermeyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat Anabilim Dalı Öğretim üyesi Mustafa Sabri Duman, memleketi Çaykara ilçesinde toprağa verildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 06:09 Kaynak: İHA
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