KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunışık'a BAGEP-2021 Yılı Bilim Ödülü - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödül Programı (BAGEP) kapsamında inşaat mühendisliği kategorisinde BAGEP-2021 Yılı Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Bilim Akademisinin 2013 yılından itibaren her yıl genç akademisyenlerin bilimsel üretime teşvik edilmelerine ve başarılı örneklerin ödüllendirilmesi amacıyla BAGEP-Bilim Ödülleri'ni verdiği belirtildi.

Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan BAGEP-Bilim Ödülleri 2021'in de sahiplerini bulduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"BAGEP-2021 Bilim Ödülü'ne layık görülen üniversitemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, önemli mühendislik yapılarında hasarsız yöntemler kullanılarak yapısal davranışın elde edilmesi, hasar tespiti, yapı sağlığı izlenmesi, deprem sonrası hızlı değerlendirme, sonlu eleman analizleri konuları başta olmak üzere ülkemizde, birçok alanda yapılan öncü çalışmalara imza atmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeleri sayesinde, yurt dışı kökenli yazılımların yerli ve milli versiyonlarının üretilmesi üzerine yaptığı çalışmaları da başarıyla yürüten ve üniversitemiz Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarının kuruculuğunu üstlenerek yüksek kapasiteli sarsma masası ile yüksek sıcaklık yangın fırınının kurulumunu tamamlayan Altunışık, yaklaşık 15 kişilik çalışma ekibi ile hem KTÜ hem de ülkemize önemli katkılar sunmaya devam etmektedir."

Akademik kariyerinde birçok ödüle layık görülen Altunışık'ın, 2020 yılında TÜBA-GEBİP ve ODTÜ Mustafa Parlar Ödülleri'ni de almaya hak kazandığı, mühendislik, fen, sosyal ve sağlık bilimleri alanlarında verilen ödüller kapsamında inşaat mühendisliği alanında ikinci kez bu ödüle layık görüldüğü aktarıldı.

Ödülün ilerleyen günlerde düzenlenecek törenle sahiplerine verileceğine işaret edilerek "Üniversitemize bu gururu yaşatan öğretim üyemize emeği adına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesine yer verildi.