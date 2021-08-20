Üye Girişi
KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması

20.08.2021 14:21
KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, yoğun bakım ünitesi ihtiyacı görülen hastalar arasında tam doz aşılıların oranının çok düşük olması ve kliniklerde yatan hastalarda da aşılı bireylerin daha az yer almasının aşının etkinliğini gösterdiğini belirtti.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) küresel bir salgın olarak ilan edilen Kovid-19'dan sorumlu virüsün, 200 milyondan fazla onaylanmış vaka ve dünya çapında bildirilen 4 milyondan fazla ölümle 223 ülkeye yayıldığını vurguladı.

DSÖ'nün, Kovid-19 için küresel vaka ölüm oranına ilişkin mevcut tahmininin yüzde 2,2 olduğuna işaret eden Yılmaz, vaka ölüm oranının yaş, altta yatan önceden var olan koşullar ve hastalığın ciddiyeti gibi faktörlerden de etkilendiğini ve ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterdiğini aktardı.

Yılmaz, her yaştan bireyin bu enfeksiyona ve ciddi hastalığa yakalanma riski altında bulunduğunu belirterek, 60 yaş ve üstü hastalar, obezite, kardiyovasküler, kronik böbrek, diyabet ve kronik akciğer hastalıkları olanlar ile sigara bağımlılığı, kanser, katı organ veya kök hücre nakli olan hastalarda da Kovid-19 riskinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

RNA virüslerinin, yeni konaklarına adapte olurken zaman içinde mutasyonların gelişmesiyle genetik evrime eğilimli olduğunun altını çizen Yılmaz, DSÖ'nün bu varyantların küresel halk sağlığı üzerindeki etkilerini göz önüne alarak endişe verici varyantlar olarak izlemeye aldığını ifade etti.

Yılmaz, DSÖ'nün, 22 Haziran 2021 itibarıyla son epidemiyolojik güncellemesine göre, pandemi sürecinin başlangıcından bu yana Alfa, Beta, Gamma ve Delta varyantlarını tespit ettiğini anımsattı.

Delta varyantının hızlı bir artışla 100'ün üzerinde ülkede görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, Kovid-19'un bulaşmasını önlemek veya azaltmak için halk sağlığı ve enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasının önemli olduğunu aktardı.

Yılmaz, bunun yanı sıra küresel salgını kontrol altına almanın en önemli adımının, insan topluluklarını aşılamak olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni Kovid-19 varyantlarının ortaya çıkması, benzersiz aşı geliştirme hızına ve güçlü küresel toplu aşılama çabalarına rağmen bulaşıcılık artışına, edinilmiş veya aşılama yoluyla elde edilen antikorlar tarafından nötralizasyonun azalmasına, tespitten kaçma kabiliyetine sahip olmaları dolayısıyla hastalığın yayılmasını sınırlamada şimdiye kadar kaydedilen önemli ilerlemeyi tersine çevirmekle birlikte tehdit etmektedir. Bu nedenle toplu yerlerde maske, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi temel uygulamalara riayet hayati bir hal almaktadır. Vücudun bağışıklık sisteminin, Kovid-19 ile nasıl savaştığı henüz belli değilken koruma ile ilgili bağıntılarının ne olduğu kesin bilinmeden, bir aşının varyantlara karşı neden daha az etkili olabileceğini söylemek zor olmaktadır. Bununla birlikte aşının etkili olduğu, Delta varyantının oluşturduğu güncel hastaların aşı durumlarına bakılarak da söylenebilmektedir."

Tam doz aşılanmış bireylerin hastalığının genellikle hafif seyrettiğini ve çoğunlukla evde tedavi edildiğini anlatan Yılmaz, "Yoğun bakım ünitesi ihtiyacı görülen hastalar arasında tam doz aşılıların oranının son derece az olması, kliniklerde yatan hastalarda da aşılı bireylerin daha az olması durumu aşının etkinliğini göstermektedir. Geçen seneye oranla bu sene kliniklerde yatan hastaların çoğunluğunu gençlerin oluşturması da onların aşıdan kaçmasından ve dolayısıyla enfekte olmalarından kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, unutulmaması gereken bir durumun da gençlerin ve çocukların aşılanmaması sonucu virüsü almaları ve hastalık belirtisi göstermeden evlerindeki riskli kişilere de bulaştırabilme ihtimali olduğunun altını çizdi.

Dünya nüfusunun yüzde 31,7'sinin en az bir doz Kovid-19 aşısı bulunduğunu, yüzde 23,7'sinin ise tam aşılı olduğunu belirten Yılmaz, dünya çapında 4,76 milyar doz aşı uygulandığını, her gün de 37,24 milyon doz aşı yapılmaya devam edildiğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye'de 86 milyon dozun üzerinde aşı yapıldığının, iki doz aşı yaptıran kişi sayısının da 34 milyonu geçtiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Delta varyantı, Kovid-19'u çok daha bulaşıcı hale getiren ve bağışıklık korumasını 10 kata kadar düşüren farklı mutasyonlara sahip bir varyanttır. Bu durum, şu anda kullanılan aşılar için bir zorluk teşkil etmektedir. Ancak çoğu insanda aşının neden olduğu antikor sayıları, 10 katlık bir düşüş olsa bile onları iyi bir şekilde koruyabilecek kadar büyüktür. Bu nedenle tam olarak aşılanmamış kişiler arasındaki vakaları görmek iç karartıcı olsa da bu durum hastaneye kabul ve ölüm sayılarına göre değerlendirildiğinde, aşılıların korunma düzeylerinin iyi gittiği görülmektedir. Tüm varyantlara rağmen bu hastalıktan korunmanın en önemli yolu mümkün olan en kısa sürede aşı olmaktır."

KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması
KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Dünya Sağlık Örgütü, Öğretim Üyesi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi 14:34 Türkiye'deki bilet fiyatları taraftarları isyan ettirdi Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
13:07 Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı
Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim         
14:34
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 14:50:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürdal Yılmaz'dan aşı çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement