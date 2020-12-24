KTÜ Rektör Yardımcısı Okumuş, yeni binasına taşınan İLAFAR'ı ziyaret etti - Son Dakika

KTÜ Rektör Yardımcısı Okumuş, yeni binasına taşınan İLAFAR'ı ziyaret etti

24.12.2020 09:21
KTÜ Rektör Yardımcısı Okumuş, yeni binasına taşınan İLAFAR'ı ziyaret etti, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, yeni binasına taşınan KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (İLAFAR) ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş, yeni binasına taşınan KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini (İLAFAR) ziyaret etti.

Ar-Ge'den sorumlu Rektör Yardımcısı Okumuş, üniversitenin Kanuni Kampüsündeki Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ne taşınan İLAFAR'da incelemelerde bulundu, Merkezin Müdürü Prof. Dr. Sena Sezen'den bilgi aldı.

İLAFAR'ı çok önemsediklerini belirten Okumuş, "Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ilaç konusu önemli bir yer tutuyor. Biz de İLAFAR'a çok önem veriyoruz." dedi.

Okumuş, İLAFAR'ın daha önce daha dar bir alanda hizmet verdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu bina Merkezi Laboratuvar olarak inşa edildi ama buranın adını Bilimsel Araştırmalar Merkezi koyacağız. Merkezin en üst katı da komple İLAFAR'a verilmiş durumda. İLAFAR burada çok güzel çalışmalar yapacak. Özellikle Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, bunu çok önemsiyor. Buranın ülkemizin güzide bir araştırma merkezi olmasını rektörlük olarak destekliyoruz, gerekli desteği de sağlıyoruz."

Heyecanını kaybetmeden çalışmalara devam eden Prof. Dr. Sezen'e teşekkür eden Okumuş, "Bu merkezleri, binaları yapabiliriz, içini de donatabiliriz ama bu çalışmaları yapacak olanlar bilim insanlarıdır. Bunların sayesinde projeler ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Üniversite yönetimi olarak her zaman arkalarındayız." diye konuştu.

Okumuş, Rektör Çuvalcı'nın Kovid-19 tedavisinin KTÜ Farabi Hastanesinde devam ettiğini de anımsatarak, "Rektör hocamızın durumu iyiye doğru gidiyor, en kısa zamanda normal servise alınacak. Kendisine acil şifalar diliyorum, en kısa zamanda inşallah tekrar birlikte olacağız." ifadesini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, araştırma, Rektör, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ Rektör Yardımcısı Okumuş, yeni binasına taşınan İLAFAR'ı ziyaret etti - Son Dakika


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