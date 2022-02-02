KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, araştırma üniversitesi olmasının KTÜ'nün marka değerini artıracağını söyledi.

Çuvalcı, KTÜ Sahil Tesisleri'nde organize edilen basın bilgilendirme toplantısını, rektör yardımcıları, 12 fakültenin dekanı, 3 enstitü müdürü ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirdi.

KTÜ'nün, YÖK tarafından Aralık 2021'de araştırma üniversitesi ilan edildiğini anımsatan Çuvalcı, sürece ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin bilgi aktardı.

Çuvalcı, KTÜ'nün, ülkedeki devlet ve vakıf olmak üzere 23 araştırma üniversitesinden biri olduğunu vurgulayarak, "Araştırma üniversitesi olmamız, KTÜ'nün marka değerini artıracak." dedi.

Araştırma üniversitesi olmanın KTÜ'ye birçok alanda katkı sağlayacağını ifade eden Çuvalcı, öğrenci kalitesinin artacağını, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen kadro sayısında artış olacağını, yurt dışına KTÜ adına doktoraya gidecek öğrenci sayısının da artacağının altını çizdi.

Çuvalcı, seçtikleri 3 sektör ve 9 odak alanı, YÖK'e araştırma alanı olarak bildirdiklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fen bilimlerinde madencilik teknolojileri, doğal afetler ve su ürünleri, sağlık bilimlerinde moleküler biyoloji ve genetik, doğal ve bitkisel ürünler, sağlık ve ilaç, sosyal bilimlerde ise pazarlama, Ermeni çalışmaları ve göç çalışmaları konusunda, ayrıca kimya, makine elektrik ve teçhizat, ilaç ve tıbbi cihaz olmak üzere bu başlıklar altında araştırma yapmaya karar verdik. Bu konular gerek akademisyen, gerek teçhizat altyapısı olarak yetkin olduğumuz alanlar. Bu konularda araştırmalar yapacağız."

Yükseköğretim Kalite Kuruluna akredite olmak için de başvurduklarını belirten Çuvalcı, bu kapsamda üniversitenin her yönden denetlendiğini vurguladı.

Çuvalcı, başarılı geçen denetleme sürecinin ardından sonucu beklediklerini ve 5 yıllık akreditasyon alacaklarını tahmin ettiklerini aktardı.

KTÜ'nün, araştırma üniversitesi olmasının yanı sıra Kurumsal Akreditasyon Programı'na da dahil edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Çuvalcı, "Araştırma üniversitesiyle beraber Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilirsek marka değerimizin artacağını, daha fazla görünür olacağımızı, daha fazla tercih edileceğimizi ve çıktılarımızın daha iyi olacağını özellikle araştırma üniversitesiyle bekliyoruz." diye konuştu.

Bazı dekan ve enstitü müdürlerinin de alanlarındaki çeşitli çalışmaları paylaştığı toplantı, gazetecilerin, üniversitenin iklim değişikliğine ilişkin çalışmaları, şehir-üniversite işbirliği gibi çeşitli konulardaki sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.