Üye Girişi
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

02.02.2022 22:23
KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, araştırma üniversitesi olmasının KTÜ'nün marka değerini artıracağını söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, araştırma üniversitesi olmasının KTÜ'nün marka değerini artıracağını söyledi.

Çuvalcı, KTÜ Sahil Tesisleri'nde organize edilen basın bilgilendirme toplantısını, rektör yardımcıları, 12 fakültenin dekanı, 3 enstitü müdürü ve diğer ilgililerin katılımıyla gerçekleştirdi.

KTÜ'nün, YÖK tarafından Aralık 2021'de araştırma üniversitesi ilan edildiğini anımsatan Çuvalcı, sürece ve bundan sonraki hedeflerine ilişkin bilgi aktardı.

Çuvalcı, KTÜ'nün, ülkedeki devlet ve vakıf olmak üzere 23 araştırma üniversitesinden biri olduğunu vurgulayarak, "Araştırma üniversitesi olmamız, KTÜ'nün marka değerini artıracak." dedi.

Araştırma üniversitesi olmanın KTÜ'ye birçok alanda katkı sağlayacağını ifade eden Çuvalcı, öğrenci kalitesinin artacağını, Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen kadro sayısında artış olacağını, yurt dışına KTÜ adına doktoraya gidecek öğrenci sayısının da artacağının altını çizdi.

Çuvalcı, seçtikleri 3 sektör ve 9 odak alanı, YÖK'e araştırma alanı olarak bildirdiklerini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Fen bilimlerinde madencilik teknolojileri, doğal afetler ve su ürünleri, sağlık bilimlerinde moleküler biyoloji ve genetik, doğal ve bitkisel ürünler, sağlık ve ilaç, sosyal bilimlerde ise pazarlama, Ermeni çalışmaları ve göç çalışmaları konusunda, ayrıca kimya, makine elektrik ve teçhizat, ilaç ve tıbbi cihaz olmak üzere bu başlıklar altında araştırma yapmaya karar verdik. Bu konular gerek akademisyen, gerek teçhizat altyapısı olarak yetkin olduğumuz alanlar. Bu konularda araştırmalar yapacağız."

Yükseköğretim Kalite Kuruluna akredite olmak için de başvurduklarını belirten Çuvalcı, bu kapsamda üniversitenin her yönden denetlendiğini vurguladı.

Çuvalcı, başarılı geçen denetleme sürecinin ardından sonucu beklediklerini ve 5 yıllık akreditasyon alacaklarını tahmin ettiklerini aktardı.

KTÜ'nün, araştırma üniversitesi olmasının yanı sıra Kurumsal Akreditasyon Programı'na da dahil edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Çuvalcı, "Araştırma üniversitesiyle beraber Kurumsal Akreditasyon Programına dahil edilirsek marka değerimizin artacağını, daha fazla görünür olacağımızı, daha fazla tercih edileceğimizi ve çıktılarımızın daha iyi olacağını özellikle araştırma üniversitesiyle bekliyoruz." diye konuştu.

Bazı dekan ve enstitü müdürlerinin de alanlarındaki çeşitli çalışmaları paylaştığı toplantı, gazetecilerin, üniversitenin iklim değişikliğine ilişkin çalışmaları, şehir-üniversite işbirliği gibi çeşitli konulardaki sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

YORUMLAR
500

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Hamdullah Çuvalcı, Aralık, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:02 Bursa'da feci olay! Kavga ettiği babasını ekmek bıçağıyla bıçaklayarak öldürdü
21:59 Babası ve en yakın arkadaşını evde cinsel ilişkiye girerken basan genç kız darmadağın oldu
21:53 Erol Evgin'in acı günü! Ağabeyi Arif Hikmet Evgin hayatını kaybetti
21:42 İstanbul kara kışta gazsız kaldı! Vatandaş mağdur oldu, kesinti saatlerce devam edecek
21:28 Sosyal medyada gündem oldu! Genç kadın, eski eşinin işkence anlarını yayınladı
21:26 Son Dakika: Şırnak Cizre'de hain saldırı! Hudut karakolunda bir asker şehit oldu
21:00 Yapılan son seçim anketinde HDP sürprizi! Aldıkları yüzde 13.5'lik oy oranı seçimin kaderini değiştirebilir
20:47 Galatasaray taraftarını çıldırttı! Gedson Fernandes'in tanıtım klibinde olay gönderme
20:44 HDP'den ortak aday yorumu: Mutabakat oluşursa muhalefetin bu fikrine açığız
20:35 Lanetli defineye dokunan adam kendinden geçti, olayın aslını duyanlar daha çok eğlendi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 22:30:26. #1.12#
SON DAKİKA: KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, gazetecilerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement