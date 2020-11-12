KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'dan TTSO'ya ziyaret - Son Dakika

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nu ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tolga Avcı ile Zihni Serdar'ın da hazır bulunduğu ziyarette, üniversite ile TSO arasında yürütülen projeler ve çalışmalar değerlendirildi.

İki kurum arasındaki işbirliğinin ilerleyen çalışma döneminde daha da geliştirileceğine işaret eden Prof. Dr. Çuvalcı, "Karadeniz Teknik Üniversitesi güçlü ve deneyimli bir akademik kadroya sahiptir. Bu anlamda tüm imkanlarımızı bilimsel çalışmalara seferber etmeyi planlıyoruz. Yeni nesil üniversite anlayışı doğrultusunda katma değeri yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren bir üniversite olacağız. Ticaret ve Sanayi Odamız da bu hedefimizde değer verdiğimiz en önemli kurumlardan biridir." ifadelerini kullandı.

TTSO Başkanı Hacısalihoğlu da KTÜ'nün gerek bölge gerekse Türkiye için önemli bir kurum olduğunu belirterek, Çuvalcı'ya yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı TTSO Özel İpekyolu müzesini de ziyaret eden Prof. Dr. Çuvalcı müze onur defterini imzaladı.