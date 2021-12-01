KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada - Son Dakika

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KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı kamerada

TRABZON - Trabzon'da dün akşam saatlerinde etkisini gösteren fırtına nedeniyle KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis binası çatısının uçma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Trabzon'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 70-80 km'yi bulan fırtına birçok noktada maddi hasara neden oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Acil Servis binasının çatısının bir kısmı ise fırtına nedeniyle uçarak park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Maddi hasarın meydana geldiği olayda can kaybı yaşanmazken, otomobilde hasar meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.