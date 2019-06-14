Son Dakika Haberleri: KTÜ Tıp Fakültesi'nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler
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KTÜ Tıp Fakültesi'nde sigaranın zararlarına dikkat çektiler

3 saat önce

Sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla "Dünya tütünsüz, havamız dumansız olsun. Gelin hep beraber tütünsüz bir dünya geçirelim!" sloganı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir etkinlik düzenlendi.

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Sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla "Dünya tütünsüz, havamız dumansız olsun. Gelin hep beraber tütünsüz bir dünya geçirelim!" sloganı kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir etkinlik düzenlendi.

Tütünsüz KTÜ Kulübü ve KTÜ Genç Yeşilay Kulübü öğrencileri 31 Mayıs günü "Dünya Tütünsüz Günü'nün Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle farkındalık oluşturmak amacıyla KTÜ Tıp Fakültesi öğrenci girişi önüne sigarasız alan oluşturmak için çekilen sarı çizgi önünde basın açıklaması yaptı.

Tütünsüz KTÜ Başkanı Esma Büşra Gün, tütün kullanımının bir hastalık olduğunu ifade ederek "Tütün kullanımı bir hastalıktır ve bırakılması zor bir bağımlılıktır. Biz hekimler olarak ilk görevimiz insanların hasta olmamasını sağlamaktır. Tütün ve tütün ürünleri birçok hastalığa sebep olmaktadır. Tütünsüz KTÜ Kulübü ve KTÜ Genç Yeşilay Kulübü olarak amacımız insanları bilgilendirip bu bağımlılıktan kurtarmak için farkındalık çalışmaları yapmak. Gelin hep beraber tütün kullanımının normal olmadığını, bir hastalık olduğunu dünyaya duyuralım. Bir gün tütün ve tütün ürünleri kullanmayalım. 31 Mayıs Ramazan'a denk geldiği için daha çok katılım olsun diye etkinliğimizi bugüne erteledik. Yani dünyada herkes tütüne 1 gün ara veriyor. Sağlımız için bunu yapmamız gerekiyor" dedi.

KTÜ Genç Yeşilay Kulübü Başkanı Şeyma Arıcı da tütünsüz alanların artırılması gerektiğine işaret ederek "Sigarasız alanlar, dumansız kampüsler hepimizin ihtiyacı olan çok önemli unsurlardır. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü, bunun farkındalığını oluşturduğumuz bir gün. Bunun devamlılığını sağlamak, tütünsüz alanlarımızı artırmak için çaba göstererek ve bu anlamda mücadele etmeliyiz. İl Sağlık Müdürlüğünün de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizde desteklerinden ötürü Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa İmamoglu'na, Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya'ya Başhekim Yardımcımız Prof. Dr. Funda Öztuna'ya, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye, bütün göğüs hastalıkları anabilim dalı öğretim üyelerine ve asistanlarına, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu'ya ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen öğrencilerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:16 Kaynak: İHA
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güncel
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