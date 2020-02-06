Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Asım Örem, son 6 aylık süreçte geliştirilen strateji ile KTÜ'lü akademisyenlerden yaklaşık 65 kişinin, uluslararası çalışmalarından COST (Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği) aksiyonlarında Türkiye'yi temsil etmek üzere kabul edildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Örem, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı İkili ve Çoklu İlişkiler Müdürlüğü'nün organizasyonunda, KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "COST Programı" tanıtım ve bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, KTÜ'nün uluslararasılaşmaya verdiği öneme değindi.

Yeni nesil üniversite olabilme koşullarından birinin uluslararası işbirlikleri olduğunu vurgulayan Örem, Horizon 2020 ya da Ufuk 2020 denilen ve bilimsel araştırmada en üst segment olan projeler için ön adım olan COST aksiyonlarını önemsediklerini ifade etti.

Örem, KTÜ'de kısa süre içerisinde bu aksiyonlara kabul edilen ve ilgili başlıklarda Türkiye'yi yönetim komitelerinde temsil edecek araştırmacılara da teşekkür ederek, KTÜ'nün 2019-2023 stratejik planı belgesinde de üzerinde sıkça durduğu "uluslararasılaşma" politikası kapsamındaki çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürdüğünü kaydetti.

"KTÜ, uluslararasılaşma çalışmalarına hız verdi"

KTÜ'nün, özellikle 2019 yılının son çeyreğinde Teknoloji Transferi Merkezi koordinatörlüğünde uluslararasılaşma çalışmalarına hız verdiğine dikkati çeken Örem, üniversitenin bu kapsamda uluslararasılaşma çalışmalarından COST programında önemli başarılar elde ettiğini vurguladı.

Prof. Dr. Örem, son 6 aylık süreçte geliştirilen strateji ile KTÜ'lü akademisyenlerden yaklaşık 65 kişinin, COST aksiyonlarında Türkiye'yi temsil etmek üzere kabul edildiklerini aktararak, şöyle konuştu:

"220 aksiyon içerisinde ülkemizi temsil eden 500'ün üzerinde yönetim komitesi üyesi bulunmakta iken toplamda 65'e yakın uzman akademisyen kendi alanlarıyla ilgili aksiyonlarda yönetim komitesi üyesi olmaya hak kazanmıştır. Ülkemizde 100'ün üzerinde üniversite olduğu dikkate alındığında bu sayı oldukça anlam kazanmaktadır. Türkiye'ye önemli getirileri olacak uluslararası projelere katılım sağlayacak konsorsiyumlara ulaşmak, KTÜ ve Trabzon şehrimizde yürütülen araştırmaların ve projelerin Avrupa düzeyinde koordinasyonunun sağlanması, aynı alanda çalışan uzmanların bir araya gelmesi için uluslararası ağ desteği sağlama açısından son derece önemli fırsatlar sunan COST Programı, KTÜ Rektörlüğü tarafından oldukça önemsenmekte ve bünyesindeki uzman kadronun uluslararasılaşma politikası çerçevesinde bu programa dahil olması için gerekli tüm destekler sunulmaktadır."

"TÜBİTAK ile eş güdüm halinde çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor"

TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Uzmanı Murat Tıltak da COST aksiyonları ve destekleri hakkında bilgilendirmede bulunarak, KTÜ'yü söz konusu başarıdan ötürü tebrik etti.

Bu işbirliklerinin artarak devam etmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Tıltak, TÜBİTAK ile eş güdüm halinde çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Soru, cevap ve uluslararası işbirliklerinin artırılması için yapılabilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi ile sona eren etkinliğe, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Oktay Yıldız ile Trabzon ve bölge illerden akademisyenler de katıldı.