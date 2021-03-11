KTÜ ile TİSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KTÜ ile TİSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

11.03.2021 12:23
KTÜ ile TİSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) arasında 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü' imzaladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) arasında 'Üniversite-Sanayi İş Birliği Protokolü' imzaladı.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve Trabzon Silah Sanayi Anonim Şirketi (TİSAŞ) Yönetim Kurulu Temsilcisi Murat Alemdaroğlu'nun imzaladığı protokol ile Of Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü'nde öğrenim gören öğrencilerin, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumlulukları, üretim ve iş güvenliği sistemlerini ve sanayideki yeni teknolojileri tanımaları ile birlikte AR-GE projelerini yürütmeleri ve staj faaliyetlerini gerçekleştirmeleri amaçlanıyor.

İmza töreninde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı "Üniversite-sanayi işbirliği girişimleri sonucunda, üniversitemiz daha da güçlü bir yapıya bürünüyor. Hem sanayiden üniversiteye hem de üniversiteden sanayiye farklı know-how paylaşımları yapılarak öğrencilerimizin, üretim sektöründen doğrudan faydalanabilmelerine imkan tanınacaktır. Sanayideki tecrübe edilmiş bilgi, kullanılan teknoloji ve gelişmiş laboratuvar imkanları, öğrencilere tanıtılarak ve kullandırılarak nitelikli mezun yetiştirilmesi sağlanacaktır" dedi.

İmzalanan iş birliği protokolü ile nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Of Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Demirtaş ise "Protokol çerçevesinde üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek amacıyla özellikle savunma sanayi alanında, sektöre yatkın ve sektörü yakından tanıyan mezunlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerin, sektörde çalışmalarını özendirerek bizzat uygulama yapmasını, beceri ve deneyimlerini güçlendirmesini sağlayacağız" diye konuştu.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Temsilcisi Murat Alemdaroğlu da yaptığı açıklamada "Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte çok sayıda proje yürütme imkanımız oldu. Bugünkü protokol ile bunlara bir yenisini daha eklemiş olduk. Amacımız; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bilimsel potansiyelini, sanayiye aktararak ekonomik değere dönüşmesini, sanayinin tecrübesini de genç kuşaklarla paylaşarak nitelikli ürünler oluşturulmasını sağlamaktır. Umarım, hem sektörümüz hem de ülkemiz için daha güzel çalışmalar ortaya koyabiliriz" şeklinde konuştu. - TRABZON

KTÜ ile TİSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Üniversite, Trabzon, Silah, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Teknoloji KTÜ ile TİSAŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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