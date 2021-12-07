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KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

07.12.2021 12:46
KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kariyer Rehberliği, Mesleki Eğilim Belirleme, Beceri Ölçme Bataryası Uygulaması" ile "Akademik Destek İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Kariyer Rehberliği, Mesleki Eğilim Belirleme, Beceri Ölçme Bataryası Uygulaması" ile "Akademik Destek İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş protokole imza attı.

Rektör Çuvalcı, AA muhabirine, milli eğitimdeki öğrencilerin üniversiteye hazırlanmasında gerek meslek tanıtımı gerek projelerine destek olmak için akademik personelin mentörlük yapması, danışman olması için önemli bir iş birliğine imza attıklarını söyledi.

Gençlerin milli eğitimden itibaren seçecekleri meslekleri daha iyi öğreneceklerini ve çalıştıkları projelerde akademik hocaların imkanları ölçüsünde destek olacaklarını belirten Çuvalcı, "Bu ekosistem aslında üniversitelerde yapacakları çalışmalara lise yıllarında başlayacaklar biz üniversite olarak bu tür etkinlikleri önemsiyoruz, gençleri yenilikçi düşünmeye ve ülkemize katma değer üretecek ürünler yapmaya daha lise ve ortaokul yıllarında hazırlamak istiyoruz." dedi.

Çuvalcı, üniversite olarak ülkeye katkı sağlayacak bu tür projeleri desteklediklerini ifade ederek, "Her zaman milli eğitim camiasının yanındayız. Daha önce okullarla tek tek protokol yapıyorduk ama bu şekilde Milli Eğitim Müdürlüğüyle tek elden yaparak, bütün okulları kapsayacak şekilde iş birliğini imzaladık, hayırlı olsun." temennilerinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Aktaş, KTÜ ve Trabzon Üniversitesi ile hem sosyal hem de teknik alanda birçok işbirliği protokolleri olduğunu dile getirdi.

Aktaş, üniversitelerle yaptıkları iş birliği protokolleri hakkında bilgi vererek, "Bugün imzaladığımız projeler de bunlardan bir tanesi. Eğitimimize, milli eğitim camiamıza hayırlı olsun. Bu iş birliğine öncü ettiği için rektörümüze de teşekkür ediyorum." dedi.

Protokol kapsamında lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin, mesleki eğitimlerinin ölçüleceğini vurgulayan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Aydın da şunları kaydetti:

"İş birliği protokolümüz kapsamında öğrencilerimizin mesleki kabiliyetlerini ölçebilen bataryanın yazılımı KTÜ'de gerçekleştirecek. Bu da ülkemiz, mesleki eğitim ve geleceğimiz adına çocuklarımızın bundan sonraki meslek hayatlarına ciddi manada yön vereceğine inanıyoruz. İkinci protokolümüzde lise öğrencilerimizin, üniversitede akranlarıyla birlikte proje yapma, akademik personelden faydalanma ve bu bağlamda akademik personellerin okullardaki imkanlar ölçüsünde ders verme ve mesleki eğitime yön vermesini planlıyoruz."

KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı
KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Üniversite, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KTÜ ve Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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