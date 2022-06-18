Başkaya, arazi çalışmalarıyla biyolojik çeşitlilik, farklı ekosistemler, yaban hayatı yönetimi, türlerin ekolojisi ve biyolojisi gibi konulardaki eğitimlerin, öğrencilere yabani türleri doğal ortamlarında ve yerinde gözlemleyerek eşsiz bir deneyim sunduğunu anlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağları'nda kep attı - Son Dakika

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