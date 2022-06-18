Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağları'nda kep attı - Son Dakika
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Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağları'nda kep attı

18.06.2022 18:25

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, mezuniyet törenlerini Kaçkar Dağlarının zirvesinde kep atarak gerçekleştirdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri, mezuniyet törenlerini Kaçkar Dağlarının zirvesinde kep atarak gerçekleştirdi.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca yaptıkları arazi kamplarının sonuncusunu yeni mezunlarla birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkaya, arazi çalışmalarıyla biyolojik çeşitlilik, farklı ekosistemler, yaban hayatı yönetimi, türlerin ekolojisi ve biyolojisi gibi konulardaki eğitimlerin, öğrencilere yabani türleri doğal ortamlarında ve yerinde gözlemleyerek eşsiz bir deneyim sunduğunu anlattı.

Başkaya, 2009 yılında kurulan bölümden 2021 yılı sonuna kadar 90 öğrencinin mezun olduğunu aktardı.

Dördüncü sınıfların son arazi kampını her yıl Kaçkar Dağları'nda belirten aktaran Başkaya, 8 yıl önce kep atılarak başlayan

mezuniyet kutlamalarının sadece Kovid-19 salgını sürecinde sekteye uğradığını ifade etti.

Bölüm öğrencileri, mezuniyet törenlerini Kaçkar Dağlarının zirvesinde kep atarak gerçekleştirdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğrencileri Kaçkar Dağları'nda kep attı - Son Dakika

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