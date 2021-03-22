KTÜN'de "Down Futsal" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile MİM1 ve Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından düzenlenen "Down Futsal" etkinliğinde özel öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Konya Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulundan ve Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulundan katılan 5 Down sendromlu öğrenci ile MİM1 ve Atatürkçü Düşünce Topluluğu öğrencilerinden oluşan 5 öğrenci ile karma takım oluşturuldu.

"+1" formalarıyla sahaya çıkan takımlar hakemin başlama düdüğüyle kıyasıya mücadele verdi. 20 dakika süren maç berabere sonuçlandı.

Maç sonunda Rektör Prof. Dr. Özçelik de sahaya çıkarak down sendromlu öğrencilerle penaltı atışı yaptı. Özel öğrencilerle bir süre sohbet eden Özçelik, maç sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik sonunda Özçelik ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Okan Tekkalan tarafından takım oyuncularına madalya ve katılım belgesi verildi.