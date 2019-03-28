Ktün'de Kütüphaneler Haftası Kutlandı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından üniversitede kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından üniversitede kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Rektörlük bahçesindeki etkinlikte konuşan Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, kütüphanelerin toplumların kalbi olduğunu söyledi.



Özçelik, toplum olarak kitap okuma oranının düşük seviyelerde olduğunu belirterek, "Üniversite öğrencileri olarak çevrenize ve tüm insanlara örnek olmanız gerekiyor. Kütüphane Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliği de oldukça önemsiyorum. Bu vesileyle etkinliğimizde ödül alan akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından 2018 yılında Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi'nde, en fazla kitap okuyan akademik ve idari personel ile öğrencilere protokol üyeleri tarafından teşekkür belgesi verildi.

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