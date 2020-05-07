KTÜN'de Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (KETAM) adıyla yeni merkez kuruldu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, merkezin, bilimsel faaliyetlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda da birçok amacı bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, merkezin kurulma amacıyla ilgili, "Tek yapı ölçeğinden, kent ölçeğindeki mekanlara kadar her türlü bina ve kentsel tasarım ile ilgili çalışmaları yapmanın yanı sıra bu ölçeklerle ilgili sosyal, ekonomik, yönetsel, toplumsal, demografik, fiziki, mimari, teknik ve sanatsal konularda bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim-öğretim, dokümantasyon çalışmaları ve etkinlikleri gerçekleştirmek." ifadeleri kullanıldı.

Merkezin, faaliyet alanları içerisinde yapılması planlanan çalışmalar hakkında şu bilgilere yer verildi:

"Merkez, amacı kapsamındaki konularda araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak ve konuyla ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle etkin iletişim kurarak bu alandaki çalışmaları desteklemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapma faaliyetlerini kapsıyor.

Ayrıca merkezin, amacı kapsamındaki konularda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde danışmanlık hizmetleri vermek, kurslar, çalıştaylar, seminerler, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek; sergi, müsabaka ve benzeri çalışma ve etkinliklerde bulunmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruşları ve özel kuruluşlara, sorunları ile ilgili ücretli veya ücretsiz; araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz ve benzeri çalışmalar yapmak ve danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek, bilimsel rapor vermek, proje ve benzeri teknik çalışmalar yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek gibi faaliyetleri de kapsıyor."

Bilimsel faaliyetlerin yanı sıra, ulusal ve uluslararası alanda da birçok amacı bulunduğu aktarılan merkezin, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör çalışanlarına yönelik sertifikalı ve sertifikasız kurs ve seminer programları düzenlemeyi de amaçladığı vurgulandı.

Merkezin, bu amaç doğrultusundaki faaliyetler kapsamında öğrencilerin araştırmalarına destek vermeyi hedeflediği belirtilerek, müdür, yönetim kurulu, danışma kuruluyla yakın zamanda hizmet vereceği kaydedildi.