KTÜN'de Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Programı kuruldu - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) tarafından Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde tezli yüksek lisans programı açılması konusundaki teklif ile ilgili açıklamada bulunuldu.

KTÜN'deb yapılan yazılı açıklamada, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenen teklifin, lisansüstü eğitim-öğretim enstitülerinin teşkilat ve işleyiş yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde disiplinler arası "Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler" tezli yüksek lisans programının açılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler Yüksek Lisans Programı'nın, disiplinlerarası yapıya sahip olduğu bu nedenle üniversite öğretim üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulmasının planlandığı bildirildi.

Açıklamada, programla ilgili şunlar kaydedildi:

"Programa başvuracak adayların Eczacılık, Fen, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Teknoloji, Tıp, Veterinerlik ve Ziraat Fakültelerinin lisans derecesine sahip olmaları bekleniyor. Üniversitenin Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dallarında ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda nanoteknoloji ve ileri malzemeler konuları çalışılıyor. Bu bilim dalları arasındaki ortak çalışmayı arttırmak amacıyla üniversite bünyesinde bulunan ileri teknoloji, eğitim ve araştırma laboratuvarlarının alt yapıları kullanılarak disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve iş birlikleri gerçekleştiriliyor."

Açıklamada, yüksek lisans programında uygulanacak eğitim programı hedefi hakkında," Üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluşların rekabet koşullarına olumlu katkılarda bulunabilen, sanayi kuruluşlarında, ve araştırma kuruluşlarında veya akademik kurumlarda başarılı bir kariyer için bilgiye ulaşabilen ve mesleki açıdan gelişme gösterebilen, etik değerlerin ve küresel koşulların farkında olarak katkıda bulunabilen bireyler yetiştirmek. Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler tezli yüksek lisans programına 2021-2022 yılından itibaren yüksek lisans öğrencisi alınması planlanıyor." ifadeleri kullanıldı.