Son Dakika Haberleri: KTÜN, HAVELSAN ile işbirliği protokolü imzaladı
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KTÜN, HAVELSAN ile işbirliği protokolü imzaladı

1 saat önce

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile HAVELSAN, yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerinin uygulama sahasında yetişmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

KTÜN, HAVELSAN ile işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ile HAVELSAN, yazılım mühendisliği bölümü öğrencilerinin uygulama sahasında yetişmesine yönelik işbirliği protokolü imzaladı.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitimlerini, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektördeki işyerlerinde "işyeri eğitimi yönergesi" kapsamında belirli sürelerde mesleki uygulama yapabilmeleri için gerekli kuralları ve esasları içeren protokol metni taraflar arasında imzalandı.
Protokole göre ortak eğitimi işyeri eğitim yetkilisi ile fakülte-sanayi koordinatörü yürütecek. İşyeri eğitimi için başvuran öğrenciler, aldığı eğitim ve akademik başarılarını elektronik ortamda öğrenci bilgi bankası şeklinde sunması gerekiyor. Son sınıfın güz ve bahar yarıyılında gerçekleştirecek işyeri eğitimleri, akademik program içerisinde en fazla 16 hafta sürecek.
Protokolle her eğitim-öğretim yılının güz ve bahar dönemlerinde yazılım mühendisliği bölümü için açılacak 10 kontenjan ile öğrencilerin mesleki gelişimi ve istihdamına katkı sağlanması hedefleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:01 Kaynak: AA
Konya, Teknoloji
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