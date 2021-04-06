KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde devir teslim töreni yapıldı - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı olarak atanan Prof. Dr. Mine Ulusoy, düzenlenen törenle görevi Prof. Dr. Rahmi Erdem'den devraldı.

Ulusoy, KTÜN Gelişim Yerleşkesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen törende fakülteye yapmış olduğu katkılardan dolayı Erdem'e teşekkür etti.

Yeni görevinden duyduğu heyecanı dile getiren Ulusoy, "Rahmi hocamız görevi boyunca güzel işlere imza attı. Bizim de hedefimiz fakültemizi dolayısı ile üniversitemizi bulunduğu noktadan daha iyi yerlere taşımak. Bunun için de hep beraber gerekli çabayı göstereceğiz. Bu görevi tarafıma tevdi eden Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik'e teşekkür ederim. Yeni görevin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.