KTÜN öğrencilerine TÜBİTAK'tan teşvik ödülü - Son Dakika

"Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorisinde yarışan öğrenciler, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Temizlik Robotu" projeleriyle teşvik ödülü almaya hak kazandı.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri, "Yapay Zeka Destekli Akıllı Temizlik Robotu" projesiyle TÜBİTAK'tan teşvik ödülü almaya hak kazandı.

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