KTÜN Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren'den "deprem" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, Konya'da 24 saat içinde meydana gelen depremlere ilişkin, "Büyük deprem üretir mi kesin bir şey söylemek doğru değil. Şu anda faylarda kısmi hareketlilik gözleniyor." dedi.

Prof. Dr. Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu söyledi.

Konya'da Ereğli, Tuzlukçu ve Emirgazi'de meydana gelen depremlerin yıkıcı olmadığını dile getiren Eren, depremlerden kaçınmanın mümkün olmadığını vurguladı.

Eren, Konya'da deprem riski olan bölgelerin varlığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Konya, yıkıcı deprem riski açısından güvenli bir yer ama hiçbir zaman deprem olmayacağı anlamına gelmiyor. Önemli uzunlukta, orta büyüklükte deprem üretebilecek fay zonları var. Bunlardan en önemlisi Akşehir fay zonu. Geçmişte 6 şiddetinde depremler üretti. Bu kent için risk oluşturuyor. Diğeri de Tuz Gölü'nün kuzey doğusundan Aksaray'a uzanan fay zonu. Bunun üzerinde yapılan araştırmalarda, geçmişte 7 şiddetinde yıkıcı depremler tespit edildi."

"Faylarda kısmi hareketlilik gözleniyor"

Konya'nın kent merkezinin alivyal zemin üzerinde kurulu olmasından dolayı uzaktaki depremlerde sarsıntıların hissedildiğine dikkati çeken Eren, şunları kaydetti:

"Konya'daki hissedilen depremler küçük şiddette. Büyük deprem üretir mi kesin bir şey söylemek doğru değil. Şu anda faylarda kısmi hareketlilik gözleniyor. Orta ve Batı Anadolu'da bazen bir yıla varan sürekli küçük depremler görülebilir. Şuna dikkat edeceğiz; eğer bu fay zonlarında önümüzdeki günlerde 5'i geçen depremler olursa, bölgelerdeki rahatsızlığın sürdüğünü gösterir. Depremlerin büyüklüğü 4'ten azalarak ölçülmeye başladığında olağanüstü durum yok diyebiliriz. Dün ve bugün üç ilçede ölçülen depremler 5 büyüklüğüne varmadı. Takip etmek gerekiyor. Orta Anadolu'daki bazı depremler aylarca hatta yıl boyunca sürebiliyor."

Eren, deprem riskine karşı binaların sağlam zemine ve her türlü mühendislik hizmetinin alınarak inşa edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Son 24 saatte Konya'nın Tuzlukçu, Emirgazi ve Ereğli ilçelerinde, 3,8 ila 4 şiddetinde üç deprem meydana gelmişti.