KTÜN, TEKNOFEST 2020'de 24 takımla yarışacak - Son Dakika

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN), Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ön değerlendirme sonuçlarına göre, açıklanan 11 kategoride 24 takım ve 1 bireysel katılımla yarışacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, KTÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki 12 öğrenci takımının ön değerlendirme sonuçlarının 20 Mayıs tarihinde açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, TEKNOFEST 2020 kapsamında hedefin, toplumda teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturma ve Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanında yetişen insan kaynağını artırma olduğu aktarıldı.

Gençlerin geleceğin teknoloji üzerine çalışmalarını desteklemek için 23 farklı kategoride teknoloji yarışmaları gerçekleştirileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'de, gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, yarışmanın ön eleme aşamasını geçen takımlara 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği verilecek. Gaziantep'te düzenlenecek yarışmada, dereceye giren takımlar ise toplamda 3 milyon lirayı aşkın ödülün sahibi olacak.

TEKNOFEST 18 ve 19'da önemli başarılara imza atan Konya Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2020 yılında da başarısını artırmayı amaçlıyor. Başarıyı gelenek haline getiren KTÜN öğrenci takımları, bu yıl düzenlenecek yarışmalarda önemli dereceler elde etmeyi hedefliyor. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki 12 öğrenci takımının ön değerlendirme sonuçları ise 20 Mayıs tarihinde açıklanacak. Bu 12 takımın da ön değerlendirmeyi başarıyla geçmesi halinde KTÜN, bu yıl TEKNOFEST'e 40'a yakın takımla katılım sağlamış olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Türkiye'de milli teknoloji geliştirmesi konusunda kritik rol oynayan kuruluşlar tarafından desteklenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 22-27 Eylül tarihinde Gaziantep'te düzenlenecek."