Ktün'ün, Bölgenin "Bilim Üssü" Olması Hedefleniyor

Konya Teknik Üniversitesinin (KTÜN), altyapısı, donanımı, akademik kadrosu, Ar-Ge çalışmaları, sanayi-üniversite iş birliği sayesinde ara ve teknik eleman yetiştirilerek Türkiye'de önemli bilim üssü olması hedefleniyor.

ENGİN ÖZEKİNCİ - Konya Teknik Üniversitesinin (KTÜN), altyapısı, donanımı, akademik kadrosu, Ar-Ge çalışmaları, sanayi-üniversite iş birliği sayesinde ara ve teknik eleman yetiştirilerek Türkiye'de önemli bilim üssü olması hedefleniyor.



Geçen yıl TBMM'de kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onaylanan kanunla 4'ü vakıf olmak üzere kurulan 20 üniversiteden biri olan KTÜN, 5 fakülte, bir meslek yüksekokulu ve lisansüstü eğitim enstitüsüyle 17 bin 445 öğrenciye eğitim veriyor.



Üniversitenin, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim gören öğrenci sayısının artırılarak ara ve teknik eleman yetiştirme konusunda adından söz ettirmesi planlanıyor.



"Dünyada rekabet oldukça fazla"



KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin yeni kurulduğunu ancak yapılacak çalışmalarla Türkiye'de bilim üssü olmaya aday olduklarını söyledi.



Katma değeri yüksek teknolojik ürünler geliştirilmeyi hedeflediklerini dile getiren Özçelik, şöyle konuştu:



"Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleri ile kurulan 20 üniversiteden biriyiz. Yeniyiz ancak kısa sürede gerek kadromuz, gerek altyapımız ile üreten, bilim ve teknolojiye destek veren öncü eğitim kurumlarından biri olarak adımızdan sıkça söz ettireceğiz. Türkiye'de son yıllarda gelişen ve büyüyen bilim ve teknoloji var. Dünyada rekabet oldukça fazla. Biz de bu rekabette daha güçlü olmak için kaliteli, vasıflı, ara ve teknik eleman yetiştireceğiz. Bunu yaparken de üniversite-sanayi iş birliğini, Ar-Ge çalışmalarını ve kendimizi çağın gereklerine göre geliştirmeyi de elden bırakmayacağız."



Öğrencilerin istihdamına katkı sağlanacak



Küresel rekabetin olduğu teknolojik çağda geri kalmanın ciddi sonuçlara yol açacağını vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:



"Teknokent, teknopark ve inovasyon merkezleri ile endüstri 4.0'a destek vererek, dünyada lider ülkelerden biri olmak için katkı sağlayacağız. Öğrencilerimizin iyi yerlerde olduğunu görmek ve istihdam edilmelerine yardımcı olmak elbette bizi mutlu eder. Biz de bunun için çeşitli kurumlarla görüşmelerimizi yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda belli bölümlerde okuyan öğrencilerimizin istihdamını sağlamak için çalışmalarımız devam edecek. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve çağın gereklerine ayak uydurmalarını sağlamaları için çeşitli kurumlarda staj yapabilmeleri için ilgili kurumlarla görüşmeler yapıyoruz."



"Savunma sanayisinde etkin rol oynayacağız"



Özçelik, Konya'da ASELSAN tarafından Türkiye'nin savunma sanayisine yön verecek çok önemli bir projenin başlatıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:



"Sermayesi 300 milyon lira. Proje kapsamında silah sistemlerinin kurulması, üretimi, tasarımı için Ar-Ge'si ve inovasyon merkezi ile 35 bin metrekarelik alanda savunma sanayisi üssü kurulacak. Konya bu anlamda savunma sanayisinin omurgası olacak. Biz de bu projeye akademik olarak destek vererek, savunma sanayisinde etkin rol oynayacağız."

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