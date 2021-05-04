KTzn_91 eChampions League Finallerine katılmaya hak kazandı! - Son Dakika

Ülkemizi FIFA'da yurt içi ve yurt dışı arenada temsil eden başarılı oyuncu KTzn_91 eChampions League Finallerine katılmaya hak kazandı.
17 yaşındaki Digital Athletics oyuncusu ülkemizi UEFA'nın düzenlediği Finallerde Er_Caccia98 ile karşılaşacak. Bu turnuvanın ödül havuzu ise tamı tamına 280.000 Dolar.
Turnuvaya katılan oyuncular ve ülkeleri ise şu şekilde:
OliBoli7 (İsveç)
Er_Caccia98 (İtalya)
HHezerS (İtalya)
KTzn_91 (Türkiye)
EthxnH (İngiltere)
Neat (İspanya)
OliverPN (Danimarka)
OliverNoleReal (İsveç)
Turnuvanın diğer eşleşmeleri ise şu şekilde:
EthxnH - OliverPN
Neat - OliverNoleReal
HHezerS - RAKİBİNİ BEKLİYOR
OliBoli7 - RAKİBİNİ BEKLİYOR
Turnuva canlı olarak EA SPORTS FIFA Twitch kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.
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