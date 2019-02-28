Son Dakika Haberleri: Kuaför Adayları 25 Öğrenciyi Ücretsiz Tıraş Etti

Kuaför Adayları 25 Öğrenciyi Ücretsiz Tıraş Etti

1 saat önce

Şarkışla Mesleki Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören 7 kuaför adayı, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge İlköğretim Okulundaki 25 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti.

Kuaför Adayları 25 Öğrenciyi Ücretsiz Tıraş Etti, System.String[]
Şarkışla Mesleki Eğitim Müdürlüğünde eğitim gören 7 kuaför adayı, Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge İlköğretim Okulundaki 25 öğrenciyi ücretsiz tıraş etti.

Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Vekili Murat Ünlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mesleki Eğitim Merkezleri okullarımızla buluşuyor" sloganı ile başlatıkları kampanya kapsamında ustalık belgesine sahip erkek kuaför adaylarının, Şehit Tuncer Yatılı Bölge İlköğretim Okulu'nda kalan öğrencilerin saç bakımlarını yaptığını söyledi.

Şehit Tuncer Çeliker Yatılı Bölge İlköğretim Okul Müdürü Mustafa Hatipoğlu da etkinlikten dolayı teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA

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