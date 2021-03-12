Kuaför Can Gökboru saç bakımında dikkat edilecekleri açıkladı - Son Dakika

Ünlü modellere yaptığı saç modelleri ile adından söz ettiren Can Gökboru saç bakımında dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı. Can Gökboru saç bakımının önemine vurgu yaparak, "Saçlar, bir insanın en çok dikkat çeken kısmı olduğundan etkileyici bir görünüm sergilemek için büyük önem taşıyor" dedi.

Saç bakımının tahmin edildiği gibi masraflı ve zorlu olmadığını da belirten Gökboru, "İyi bir saç tasarımı her zaman yüksek fiyatlarda olacak diye genel bir kuraldan söz edemeyiz. Saç bakımı ve tasarımı için belirleyici olan fiyat değil, ortaya hem sağlık, hem kullanım hem de estetik açıdan ideal bir sonuç çıkarabilmektir" ifadelerini kullandı.

Saç bakımında özellikle dikkat edileceklere de değinen Gökboru, "Saç bakımı ve tasarımı mutlaka düzenli aralıklar ile profesyoneller tarafından yapılmalıdır. Bakım ve tasarımda en ufak yapılacak bir hata daha sonra geri alınması mümkün olmayan sonuçlara neden olabilir. Bu yüzden saçların güvenilir ellere teslim edilmesi büyük önem taşıyor" dedi.

Can Gökboru, aynı zamanda saç bakımı ve tasarımı için kişilere de büyük görevler düştüğünü belirterek, "Saçların bakımlı ve estetik görünmesi için kişilere de büyük görevler düşüyor. Saçlarının yapısına ve tasarımına göre belirlenen bakımı özenle mutlaka aksatmadan yerine getirmeleri gerekiyor. Saç yapısına uygun şampuan, krem, çeşitli bakım ürünleri bu süreç içerisinde kullanılmalı. Aksi halde istenen şıklık ve rahatlık tam olarak sağlanamaz" diyerek saç bakımında dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti. - İZMİR