Son Dakika Haberleri: Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2)
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Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2)

40 dakika önce

SALDIRI ANI KAMERADAKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.'nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuaför çırağı, sokak ortasında bacaklarından vuruldu (2), System.String[]

SALDIRI ANI KAMERADA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mete Y.'nin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde otomobilini yol kenarına park eden Mete Y.'nin yanına yaklaşan ellerinde tabanca bulunan iki kişi, ateş açmaya başlıyor. Mete Y.'nin bacaklarını hedef alarak ateş açan kişiler yerde sürünen gencin üzerine doğru gidiyor. Mete Y. sürünerek otomobilinin diğer tarafına geçerken, yere düşürdüğü cep telefonunu alan kişi yere atarak kırıyor. Tabancalarını bellerine sokan kişiler olay yerinden kaçıyo. Polis, olayın ardından kaçan iki kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:09 Kaynak: DHA
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