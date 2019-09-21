Son Dakika Haberleri: Kuaför çırağını bacaklarından vurdular
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Kuaför çırağını bacaklarından vurdular

17 dakika önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y., sokak ortasında 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu.

Kuaför çırağını bacaklarından vurdular, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, kuaför çırağı Mete Y., sokak ortasında 2 kişi tarafından tabancayla bacaklarından vuruldu. Mete Y. tedaviye alınırken, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
?Olay, saat 13.00 sıralarında, Gebze'nin en işlek caddelerinden biri olan İsmetpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kuaför çırağı Mete Y. yolda yürüdüğü sırada yanına 2 kişi gelip bir anda tabancalarını çıkararak kurşun yağdırdı. Mete Y., kurşunların bacaklarına isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mete Y. ardından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.


Kuaför, Polis, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:32 Kaynak: DHA
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