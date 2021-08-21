Kuaför dükkanına pompalı tüfekle girerek rastgele ateş açtı, işyeri sahibini alıkoydu (2) - Son Dakika

ÖZEL HAREKAT POLİSİNDEN OPERASYON HAZIRLIĞI

Çorum'da pompalı tüfekle girdiği kuaför işletmesinde 5 kişiyi alıkoyduktan sonra 4'ünü serbest bırakan, Mustafa Y.'yi ikna etme çalışmaları sürüyor. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in de takip ettiği olay hakkında geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özel harekat polisinin de operasyon için bölgeye gelerek hazırda beklediği öğrenildi.