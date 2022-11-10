Kuaför dünyasının tanınmış simalarında olan Eray Yurga ile 2023 modası ve kuaförlük hakkında söyleşi yaptık

Eray bey meslektaşlarınız tarafından sevilen bir isimsiniz sizce bunun sebebi nedir?

Evet meslektaşlarımla aram iyidir normalde kuaför kuaförü sevmez ve kötüler diye bir klişe var sanırım ben bunu hiç yapmadım o yüzden ben önüme oturan bir müşterinin saçından şikayet ediyor olsa bile meslektaşımı asla kötülemem ve o saç hakkında yorum yapmam sadece düzeltip o kişiyi mutlu etmeye çalışırım tabi bunlar dilden dile yayılıyor ve meslektaşlarım bana karşı her zaman nazik ve sevgi saygı içerisinde yaklaşırlar

Siz modayı nasıl belirlersiniz?

Benim için moda sokakta olur sokak modasına her zaman değer veririm ben her yıl sonlarına doğru farklı farklı semtlere gider orada zaman geçirir ve kadınların saçlarını incelerim nasıl diye neler var diye daha sonra bunu nasıl trend yapabilirim diyerek kendime bir alan hazırlarım ve bunun çalışmasını yaparım genelde rahat ve kullanımı kolay stil yaratmayı seviyorum artık herkes doğallık seviyor ve zaman değerli bunu göz önünde bulunduruyorum

Sizin yarattığımız bir kakül kesim vardı baya ilgi duyulduonun hakkında konuşmak istermisiniz?

Evet perde kakül dediğimiz tarzı ben 2019 da yapmaya başladım ve araya pandemi girdi ama pandemi içerisinde bunu daha çok geliştirerek çalışmalar yaptım canlı yayınlar açarak kuaför arkadaşlarımla paylaştım ve daha sonra 2021 yılında gerçekten her yerde ve her kuaför arkadaşımın resimlerinde görmeye başladım benim için tabi ki onur verici bir durum oldu hala kullanılması ve hala gündemde olması daha çok mutlu ediyor beni

Peki sizce neden sevildi bu kakül?

Az öncede belirttim benim için rahatlık ve kullanım önemli bu kakülümde de rahat tarzı tercih ettim ve en en önemlisi şu her yüz tipine gidebilen bir tarz yarattım bundan dolayı çok tutuldu ve sevildi

Ben hala keserken ve yaparken zevk alıyorum sanırım bir süre daha kullanıcam:)

Peki 2023'te bizi neler bekliyor nasıl saçlar ön planda olacak

Doğallığa geri dönüş trendi zaten başladı bunu inkar edemeyiz2023 yılında da en çok tercih edilecek bej renkler ve kumral saç tonları olacaktır ama kumral eski klasik koyu kumrallar değil aslında biraz daha sıcak tonlara geçiyoruz ki bence çok daha keyifli

Kesinlerde Vintage bob kesimi sokaklarda ve davetlerde bu sene oldukça sık göreceğiz

Daha düz ve kulak hizasında kesimler ile 1960'lara göz dikiyoruz bu sene kesimlerde bir zaman tüneline giriş yapacağız

Bu kesimlere ufak dokunuşlar ile renklendirerek görseli derinleştireceğiz

Tabi bir de uzun saç modası hala devam edecek ama kısa saçlar daha çok ön planda olacak

Önemli defilelerin ve gecelerin vazgeçilmez kuaförü olarak neler demek istersiniz?

Vazgeçilmez diyerek beni onore ettiniz öncelikle bunun için teşekkür ederim

Büyük bir emek ile başladım bu alana çok çalıştım ve çabaladım sonunda ödülünü aldım

Evet mütevazi olamayacağım bir alan moda dünyası şu an nerde ne yapılıyorsa ilk bana gelir eğer benim yoğunluğum uygunsa alırım o işi genelde iş seçmem ama Tabikide daha üst işleri almaya özen gösteririm Türkiye'nin tanınmış organizasyoncuları,modacıları ve koreografları ile çalışmak çok özel ve güzel Onların beni tercih etmeleri benim için onur verici tabiki de

Mesleğinizi yapmak isteyen gençlere tavsiyeniz olur mu?

Onları çok seviyorum öncelikle söylemek isterim bu işe gönül veren herkese yardımcı olmayı hedeflemişimdir ve elimden geldiğince ekibime bu tarz genç arkadaşları dahil ederek onlara mesleği sevdirmeye ve öğretmeye çalışıyorum gençler benim için çok önemli yerde ve şu an hepsi daha donanımsal ve daha görsel zevkleri yüksek şekilde yetişiyor bu da kuaförlük için en önemli noktalar

Gençlerle bir tavsiyem ise çok çalışmaları her alanda meslek öğrenirken eğitim almaları dillerini geliştirmeli ve bol kitap okumalılar böylece çok daha iyi yerlerde olacaklardır

Bu güzel söyleşi için çok teşekkür ederiz Eray bey

Öncelikle bu güzel teklifiniz için bende teşekkür ederim keyifli bir söyleşi oldu benim için

Okuyan herkese saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum