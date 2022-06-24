Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika
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Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı

24.06.2022 09:27
Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı

SİVAS'ta, kadın kuaföründe kapının içine giren, 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekiplerince bir bölümü kesildikten sonra yakalama aparatıyla çıkarıldı.

SİVAS'ta, kadın kuaföründe kapının içine giren, 1,5 metre boyundaki yılan, itfaiye ekiplerince bir bölümü kesildikten sonra yakalama aparatıyla çıkarıldı.

Olay, Kümbet Mahallesi'ndeki kadın kuaför dükkanında meydana geldi. Kuaförün alüminyum profil kapısının içindeki yılanı gören çalışanlar, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkaramadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı sökerek itfaiye binasına götürdü. Ekipler, burada kapının bir bölümünü keserek yakalama aparatıyla yılanı girdiği yerden çıkardı. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika
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