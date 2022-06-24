Olay, Kümbet Mahallesi'ndeki kadın kuaför dükkanında meydana geldi. Kuaförün alüminyum profil kapısının içindeki yılanı gören çalışanlar, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yılanı girdiği yerden çıkaramadı. Bunun üzerine ekipler, kapıyı sökerek itfaiye binasına götürdü. Ekipler, burada kapının bir bölümünü keserek yakalama aparatıyla yılanı girdiği yerden çıkardı. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, doğaya bırakıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Kuaför, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kuaför kapısının içine giren 1,5 metrelik yılanı itfaiyeciler çıkardı - Son Dakika

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