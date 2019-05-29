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Kuaför salonunda kaçak botoks yapan kuaföre baskın

34 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side'de kaçak botoks yapan kuaföre jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

Kuaför salonunda kaçak botoks yapan kuaföre baskın, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Side'de kaçak botoks yapan kuaföre jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu iş yeri ve şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Side Mahallesi'nde bir kuaför salonunda kaçak botoks ve estetik yapıldığı tespit edildi. Kuaför salonuna yapılan baskında, 2 kişiye kaçak botoks yapıldığı esnada 4 şüpheli yakalandı. İş yeri sahibi H.Ö. ve iş yerinde çalışan A.B., N.S. ve A.B. isimli yabancı uyruklu şahıslar gözaltına alındı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ruhsata aykırı hareketten idari işlem yapıldı. Çalışma izinleri olmayan A.B. ve N.S. isimli yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. H.Ö. ve A.B. hakkında da adli işlem yapıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:43 Kaynak: İHA
Jandarma, Manavgat, Kuaför, 3. Sayfa
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