Kuaför salonundaki cihazla, Covid-19'la mücadele - Son Dakika

Kuaför salonundaki cihazla, Covid-19'la mücadele

İZMİR Buca ilçesindeki bir kadın kuaföründe, kurulan elektronik sistemle işletmeye gelen müşterilerin ateşi ve maske takıp takmadıkları otomatik belirleniyor, cihaz kurallara uymayanları sesli uyarıyor.

İZMİR Buca ilçesindeki bir kadın kuaföründe, kurulan elektronik sistemle işletmeye gelen müşterilerin ateşi ve maske takıp takmadıkları otomatik belirleniyor, cihaz kurallara uymayanları sesli uyarıyor.

İzmirli Elektronik Güvenlik Sistemleri Uzmanı Engin Boz (53) tarafından Covid-19 ile mücadeleye destek amaçlı tasarlanan cihaz, Buca'daki bir kuaför salonuna konuldu. Salona girenleri tarayan cihaz; vücut ısılarını ölçüp, maske kontrolünü otomatik yapıyor. Ateşi yüksek olan ya da maskesiz işletmeye girenleri cihaz sesli uyarıyor. Uygulamayı beğenen müşteriler, memnuniyetlerini dile getirdi.

Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Merih Demiral, 7 ay aradan sonra yeşil sahalara geri döndü
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Salon işletmecilerinden Tolga Yanık, "Pandemi döneminde hijyen önlemlerimizi aldık. Ama teknolojiden de destek almamız gerektiğini düşündük. Isı ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, salona kaç kişi giriş yaptı istatistiki bilgi veriyor. Bu sistemi Türkiye'de uygulayan ilk kuaför salonuyuz. Müşterilerimizde çok memnun" dedi.

Salon ortaklarından Caner Koç ise alınan tedbirlerin kendileri için önemli olduğuna dikkat çekerek, "Hem kendi hem de halk sağlığı için yatırım yapmamız şart" diye konuştu.

Cihazı tasarlayan Engin Boz, "Aynı anda birçok kişide tespit yapıyor. Isı ve maske tespiti yapıyor. Kamera ve operatör kablosuz sistemle ayrı olabilir ayrıca kamera kimi gösterip uyarı veriyorsa operatör o kişiyi ayrıca uyarabiliyor" dedi.

Müşterilerden Sevil Albayrak (44) ise, "Böyle daha güvenli oldu. Rahatladık. Güzel bir uygulama" diye konuştu.


Koronavirüs, Kuaför, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuaför salonundaki cihazla, Covid-19'la mücadele - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti 16:10 Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor 16:08 Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı 15:40 Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı 15:29 Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı 15:25 Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü 15:04 Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin 14:15 Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı 13:24 Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum 11:18 Düğünde zehirli bir hayvanın soktuğu çocuk, 1 saat içinde hayatını kaybetti 11:18 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum 10:58 Cerrahpaşa'da tedavi gören Kovid-19 hastalarının derilerinde değişim gözlemlendi 10:56 Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı 10:08 Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
16:38
Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
16:19
Antalya'da kanalda yüzenler yılanlara aldırmıyor
16:10
Van Gölü'nden acı haberler gelmeye devam ediyor! Ölü sayısı 25'e çıktı
16:08
Vida'nın menajerine ödenecek 15 milyon TL'lik kayıp sözleşme ortaya çıktı
15:40
Dini nikahlı eşini ve 6 yaşındaki kızını öldürüp, intihara kalkıştı
15:29
Bu nasıl anne! Kızının gözü önünde başka adamla cinsel ilişkiye girdi, izlemek istemediğinde dövdü
15:25
Jakuzide video çeken AK Partili yöneticiden skandal sözler: Ulan fakirler beni rahatsız etmeyin
15:04
Metrodaki sapık, 24 yaşındaki kadını taciz etti; ortalık karıştı
14:15
Son Dakika: Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili ilk yorum
13:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 17:04:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kuaför salonundaki cihazla, Covid-19'la mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]