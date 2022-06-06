Kuaför Savaş'ı katleden adam, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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Kuaför Savaş'ı katleden adam, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti

06.06.2022 14:59

Sakarya'da meydana gelen kuaför Savaş Aydoğan cinayetine ilişkin gizem çözülüyor. İtiraf üzerine 42 gün sonra Kocaali'de fındık bahçesinde Aydoğan'ın cansız bedeni bulundu. Aydoğan'ı kendisine tüfek doğrulttuğu esnada tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve olaydan sonra kahveye giderek bir süre oturduğunu itiraf eden şahıs, Aydoğan'ın cansız bedenini yaklaşık 150 metre sürükledikten sonra gömdüğünü söyledi.

Sakarya'da 25 Nisan tarihinde gizemli şekilde ortadan kaybolan kuaför Savaş Aydoğan olayına ilişkin sır perdesi aralanıyor. Korkunç cinayet, ev sahibi Cemal T.'nin, Aydoğan'a ulaşamaması ile gün yüzüne çıktı. Cemal T., durumu Aydoğan'ın arkadaşı ve oğlu Cem T. ile kuaförün kız arkadaşı M.E.'ye sordu. Kız arkadaş M.E., Aydoğan'ın, babasının il dışındaki evini onarmaya gittiğini iddia etti. M.E.'nin sözlerine inanmayan Cemal T., kuaför Aydoğan'ın ailesini Sakarya'ya çağırdı.

Kuaför Savaş'ı öldüren şahıs, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine M.E. ile Cem T.'nin ifadeleri de alındı. Cem T., ifade verdikten sonra sırra kadem bastı. Kayıp kuaför ile birlikte ifade verdikten sonra arkadaşını da aramaya başlayan polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Kuaför Aydoğan'ın kız arkadaşı Kocaeli'de 20 Mayıs 2022 tarihinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Kocaali Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılan M.E., adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kuaför Savaş'ı öldüren şahıs, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti

İTİRAF GELİNCE KAZI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Kız arkadaşın serbest kalmasından 16 gün sonra ise, kayıp arkadaş Cem T. Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem T.'nin, arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalışma başlattı. Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem T.'nin polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu.

Kuaför Savaş'ı öldüren şahıs, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti

CANSIZ BEDENİ 150 METRE SÜRÜKLEYEREK GÖMMÜŞ

Cem T.'nin itirafı sonrasında acı gerçek ortaya çıktı. Savaş Aydoğan'ın cansız bedenine 42 gün sonra fındık bahçesinde ulaşıldı. Cem T., olay günü Savaş Aydoğan ile kız arkadaş M.E. sebebi ile tartışma yaşadıklarını iddia etti. Tartışma sırasında kendisine tüfek doğrultan arkadaşı Aydoğan'ı tabanca ile öldürdüğünü itiraf eden şahıs, olay sonrasında kahvehaneye gittiğini ve bir süre sonra tekrardan bölgeye gelip, Aydoğan'ın cansız bedenini konteynerden yaklaşık 150 metre aşağıya sürükleyerek gömdüğünü söyledi.

Kuaför Savaş'ı öldüren şahıs, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti

ARKADAŞ KATİLİ VE AMCASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olaya ilişkin ifadelerin ardından arkadaş katili Cem T. ile ona yardım edebileceği düşünülen amcası Ö.T. gözaltına alındı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler buradaki işlemleri sonrasında Kocaali Adliyesine sevk edildi.

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Kuaför Savaş cinayetinde sır perdesi aralanıyor Kuaför Savaş cinayetinde sır perdesi aralanıyor Aile Dramı! Böyle İtiraf Etti Aile Dramı! Böyle İtiraf Etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuaför Savaş'ı katleden adam, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kuaför Savaş'ı katleden adam, cesedi 150 metre sürükleyip gömdüğünü itiraf etti - Son Dakika
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