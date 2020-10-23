Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan saç bakım tavsiyeleri - Son Dakika

Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan saç bakım tavsiyeleri

23.10.2020 10:09
Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan saç bakım tavsiyeleri, System.String[]

Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru, kadınlara saç bakım önerilerinde bulundu.

Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru, kadınlara saç bakım önerilerinde bulundu. Saç bakımının inceliklerini anlatan Sümer, "Verdiğimiz bakım tavsiyelerine uyarsanız, saçlarınızdaki ışıltıyı tekrar kazanırsınız" dedi. Gökboru ise "Saçlara uygulanan birçok işlem yıpranmaya neden oluyor. Evde kendi saç bakımınızı da yapabilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Saçlarınızı doğal yağlar ile besleyin"

Parlak ve canlı saçlar, herkesin hayali. Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru da bu anlamda hem merak edilenleri yanıtladı hem de evde bile yapılabilecek bakım tavsiyelerinde bulundu. Sümer, "Kış ayları geliyor. Olumsuz hava koşulları, saçları da etkiliyor. Bunun yanı sıra yaz aylarında ise güneş, deniz ve havuz gibi etkenler, saçların yıpranmasına neden oluyor. Saçın nemi kayboluyor, cansız ve bakımsız bir görünüm kazanıyor. Böyle durumlarda, saçların doğal yağlar ile beslenmesini tavsiye ediyoruz. Özellikle doğal zeytinyağı saça çok iyi geliyor ve besliyor" ifadelerini kullandı.

Saç kremini doğru kullanmanın da önemli olduğunu söyleyen Gökboru, "Saçı yumuşatmak ve daha kolay taramak için kullanılan saç kremi, saçın ucuna uygulanması gerekiyor. Saç diplerine sürmeden, uçlara doğru dağıtmak, diplerin daha kabarık uçların ise daha düzgün görünmesini sağlıyor" dedi.

"Saçları sık yıkamak zararlıdır"

Saçların sık sık yıkandığında doğal nemini kaybettiğini söyleyen Sümer, "Saçlarınızı sık sık yıkamayın. Saç diplerinde mevcut olan doğal yağ, saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Saçların bu yağdan mahrum kalması ise yıpranmaların en önemli etkenlerinden birisidir" ifadelerini kullandı.

"Saçlarınızı kuruyken taramayın" diyen Gökboru ise "Kuruyken taranan saçlar daha fazla kırılır. Eğer mutlaka taranması gerekiyorsa geniş aralıklı bir tarak ile taranmasını öneriyoruz. Sık dişli tarak ve fırçalar saçların kırılmasına neden oluyor" dedi.

"Evdeki malzemelerle de saç maskesi yapabilirsiniz"

Saçların hava almasının da önemli olduğunu vurgulayan Gökboru, "Saçlarınızı sürekli aynı şekilde toplamaktan kaçının. Bu saçlarınızın kırılmasına yol açacaktır. Saç modelini değiştirmek ve hatta saçı açık bırakarak havalanmasını sağlamak, saçın daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

Sümer ise saç maskelerinin öneminden bahsederek, "Hazır satılan maskeleri kullanabileceğiniz gibi evde bulunan malzemeler ile de maske yapabilirsiniz. Zeytinyağı, yumurta, turp suyu gibi mutfağınızda kolaylıkla bulunabilen malzemelerle maskeler hazırlayarak, saçlarınızı besleyebilirsiniz" dedi. - OSMANİYE

Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan saç bakım tavsiyeleri

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuaför Selçuk Sümer ve Can Gökboru'dan saç bakım tavsiyeleri - Son Dakika

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