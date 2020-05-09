Kuaför ve AVM'lerde nelere dikkat edilmeli - Son Dakika

Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan kuaför ve AVM'lerin açılması hakkında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz, "Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, cımbızı, manikür seti, tarak ve fırçası ile kuaföre/berbere gitmeli" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.



Koronavirüs normalleşme takvimi kapsamında kuaför ve AVM'lerin açılması, hijyen konusunda da birçok soruyu da akıllara getiriyor. Özellikle mahalle aralarında bulunan berber ve kuaförlere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, AVM gibi kapalı alanlarda virüsün daha uzun süreli yaşadığı ve ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz ise kuaför ve AVM'lerde oluşabilecek olası tehlikeler hakkında bilgi vererek, virüsten nasıl korunmamız gerektiğini anlattı.



"Başkaları için de kullanılan aletler sterile edilmeli"



Özellikle İstanbul'da mahalle aralarında bulunan küçük çaplı berber ve kuaförler hakkında uyaran Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz, "Küçük çaplı berber ve kuaförlerde koronavirüsten korunmak için en önemli strateji olan 'fiziksel mesafenin korunması' son derece güç olacaktır. Bazı kuaför ve berberlerde sadece çalışanlar bile yeterince kalabalık oluşturabiliyor. Aynı koltuğa oturan bir önceki müşterinin hasta olması durumunda onun dokunduğu yüzeylere temas edilmesi de risk. Yine buralarda kullanılan havlu, makas, tarak gibi aletlerin kullanıldıktan sonra bir sonraki müşteri için kullanımı yeterli dezenfeksiyon, sterilizasyon önlemi alınmazsa risk oluşturacaktır. Ayrıca bu işletmelerde çalışanlar da gün boyunca hasta olup olmadıklarını bilmedikleri çok sayıda müşteri ile temas edeceklerdir. Bu durum da çalışanlar için risk anlamına gelir" dedi.



"Herkes kendi özel eşyasıyla gitmeli"



Saç, sakal gibi kişisel bakım sırasında oluşabilecek risklere değinen Yavuz, "Saç, sakal kesimi ve özellikle yüz bölgesine yönelik diğer bakım hizmetlerinin verilmesi sırasında müşteri ile çalışan arasında fizik mesafenin korunması mümkün değildir. Kullanılan jilet, ustura, makas, törpü gibi aletlerin steril olması çok önemli. Sadece korona değil diğer enfeksiyonlar özellikle de kanla bulaşan hastalıklar açısından bu aletlerin sterilizasyonu çok önemlidir. Mümkün olduğu kadar kişiye özel ya da tek kullanımlık aletlerin tercih edilmesi gerekir. Bu gibi yerlere mümkün olduğu kadar gidilmemesi gerekir. Ama ısrarla gidecek olanlar da tam koruma sağlamamakla birlikte birtakım önlemler alarak gitmeli. İçişleri Bakanlığı bu konuda bir genelge yayınladı. Bu genelgede berber,kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler belirlenmiş. Bu nedenle halkımıza bu iş yerlerinde genelgeye uyumu yakından gözlemelerini ve talep etmelerini öneririm. Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, cımbızı, manikür seti, tarak ve fırçası ile kuaföre ve berbere gitmeli, tek kullanımlık veya dezenfekte edilmiş malzeme talep etmeli, hizmet süresince hem kendisinin hem de çalışanların mutlaka maske takmasına dikkat etmelidir" şeklinde konuştu.



"AVM'lerde kabinleri kullanmayın"



AVM'lerin kapalı alanlar olduğu için özellikle dikkat edilmesinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Melike Yavuz şunları söyledi:



"Her şeyden önce AVM'ler kapalı alanlardır. Havalandırma sistemleri nedeniyle damlacıklar içindeki virüsler kapalı ortamda uzun mesafelerde dolaşım riski içermektedir. Kapalı alanda uzun süre çalışmak zorunda kalarak, yeterli derecede denetlenmesi sağlanamayan ürünlerle ve çok sayıda müşteriyle temas edecek olan AVM çalışanların sağlık riski oldukça yüksektir. AVM'lerdeki kapalı ortam ve denetimi yapılmamış ürünler yalnız çalışanlar için değil, müşteriler için de büyük risk içermektedir. Dar alanlı kıyafet deneme odalarının temizliği önemli bir sorun olacaktır. Hasta kişinin denediği bir kıyafetin daha sonra aynı kıyafeti deneyen sağlıklı bir kişi için risk oluşturacaktır. Korunmak için en doğru yöntem AVM alışverişlerinin bir süre daha ertelenmesidir. Çeşitli gerekçelerle ertelenemiyorsa yoğun olmayan saatlerin tercih edilmesini, mutlaka maske takılmasını, kıyafet deneme odalarının kullanılmamasını, tuvaletlere mümkün olduğunca girilmemesini, ellerin satıştaki ürünler ve ortamla her temastan sonra su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını, su ve sabuna ulaşılamadığı durumda da el antiseptikleri kullanılmasını öneririm."



Son günlerde vaka ve ölüm sayılarında anlamlı düşüş olduğunu söyleyen Yavuz "Son bir haftadır vaka ve ölüm sayılarında anlamlı bir düşüş gözlüyoruz. Bu düşüş elbette halkımızın önlemlere büyük oranda uyması sayesinde sağlanmıştır. Ama bu her şeyin geride kaldığı ve bildiğimiz normale dönebileceğimiz anlamına gelmemektedir. Son günlerde vaka sayılarının azalmasının verdiği bir rehavet hali gözlemekteyiz. Sokaklarda, pazar yerlerinde, marketlerde eskiye benzer kalabalıklar görmeye başladık. Bu durum tüm emeklerin boşa gitmesine, salgının yeniden yükselmesine neden olabilir. Geriye dönüşün aşamalı olarak el ve solunum hijyeni, fiziksel mesafe gibi en temel korunma önlerinin titizlikle devam ettirilmesi ile olması gerektiğini aklımızdan çıkarmayalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL